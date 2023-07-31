У пам'ять про Вікторію Амеліну: рідні письменниці оголосили про табір для молоді з Донеччини

У пам'ять про українську письменницю Вікторію Амеліну, яка загинула після удару росіян по Краматорську, у Карпатах відбудеться табір для молоді з українського Нью-Йорка Донецької області. Він пройде з 13 до 15 вересня та називатиметься New York Camp.

Табір був ідеєю Вікторії та мав би розпочатися 31 липня. Після смерті письменниці, її друзі вирішили продовжити справу жінки. Вони переконані, що саме цього вона б хотіла.

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Подробиці про New York Camp

Впродовж двох насичених днів молодь зможе відвідати цікаві кінопокази, презентації книг і майстер-класи. До того ж вони матимуть змогу взяти участь в дискусії та лекції про журналістику.

Організаторами табору стала команда Нью-Йоркського літературного фестивалю, який заснувала Вікторія Амеліна. Зокрема, під час New York Camp з молоддю працюватимуть журналістка та поетка Олена Гусейнова, культурна менеджерка Софія Челяк, французький журналіст Себастьєн Гобер, перекладачка та поетка Катерина Міхаліцина та багато інших.

Табір був ідеєю Віки – їй було важливо, аби ініціативи Нью-Йоркського літературного фестивалю продовжувалися, навіть коли немає змоги провести другий НЛФ так, як вона планувала. До організації вона залучила активісток із Нью-Йорка, які допомагали також при проведенні фестивалю у 2021 році. Разом із ними, а також родиною та друзями Віки, ми вирішили, що табір відбудеться, попри все – так, як цього хотіла б вона сама,

– поділилася письменниця Ольга Русіна, яка є головною організаторкою табору.

Зазначимо, New York Camp має на меті підтримати та згуртувати громаду українського Нью-Йорка. Учасники зможуть встановити корисні зв'язки з людьми з різних сфер і пізніше співпрацювати з ними.

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