У пам'ять про Вікторію Амеліну: рідні письменниці оголосили про табір для молоді з Донеччини
Джерело:Zaxid.net
У пам'ять про українську письменницю Вікторію Амеліну, яка загинула після удару росіян по Краматорську, у Карпатах відбудеться табір для молоді з українського Нью-Йорка Донецької області. Він пройде з 13 до 15 вересня та називатиметься New York Camp.
Табір був ідеєю Вікторії та мав би розпочатися 31 липня. Після смерті письменниці, її друзі вирішили продовжити справу жінки. Вони переконані, що саме цього вона б хотіла.
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Подробиці про New York Camp
Впродовж двох насичених днів молодь зможе відвідати цікаві кінопокази, презентації книг і майстер-класи. До того ж вони матимуть змогу взяти участь в дискусії та лекції про журналістику.
Організаторами табору стала команда Нью-Йоркського літературного фестивалю, який заснувала Вікторія Амеліна. Зокрема, під час New York Camp з молоддю працюватимуть журналістка та поетка Олена Гусейнова, культурна менеджерка Софія Челяк, французький журналіст Себастьєн Гобер, перекладачка та поетка Катерина Міхаліцина та багато інших.
Табір був ідеєю Віки – їй було важливо, аби ініціативи Нью-Йоркського літературного фестивалю продовжувалися, навіть коли немає змоги провести другий НЛФ так, як вона планувала. До організації вона залучила активісток із Нью-Йорка, які допомагали також при проведенні фестивалю у 2021 році. Разом із ними, а також родиною та друзями Віки, ми вирішили, що табір відбудеться, попри все – так, як цього хотіла б вона сама,
– поділилася письменниця Ольга Русіна, яка є головною організаторкою табору.
Зазначимо, New York Camp має на меті підтримати та згуртувати громаду українського Нью-Йорка. Учасники зможуть встановити корисні зв'язки з людьми з різних сфер і пізніше співпрацювати з ними.
Що відомо про Вікторію Амеліну: головне
- Вікторія Амеліна – письменниця, авторка дитячої книжки та двох романів. Лауреатка премії Джозефа Конрада. У 2021 році Вікторія заснувала та організувала Нью-Йоркський літературний фестиваль (він проходив у селищі Нью-Йорк Донецької області). Також Вікторія працювала над своєю першою нон-фікшн книжкою англійською мовою War and Justice Diary: Looking at Women Looking at War, яка незабаром має вийти друком за кордоном.
- Свої соцмережі Амеліна вела англійською мовою, щоб розповідати всьому світові про війну. Окрім того, вона займалася документуванням російських воєнних злочинів для правової організації Truth Hounds й працювала на деокупованих територіях на Сході, Півдні та Півночі України.
- До того ж вона стала тією людиною, котра на Ізюмщині знайшла щоденник вбитого росіянами письменника Володимира Вакуленка.
- 27 липня Вікторія супроводжувала делегацію Колумбії. Разом вони перебували у піцерії Ria Lounge. Тож, коли Росія обстріляла заклад – письменниця отримала тяжке поранення. Постраждалу Вікторію з Краматорська перевезли до Дніпра, де лікарі кілька днів боролись за її життя. Медики зробили все можливе, але поранення виявилося смертельним. Відтак 1 липня стало відомо про смерть письменниці.