Табір був ідеєю Вікторії та мав би розпочатися 31 липня. Після смерті письменниці, її друзі вирішили продовжити справу жінки. Вони переконані, що саме цього вона б хотіла.
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Подробиці про New York Camp
Впродовж двох насичених днів молодь зможе відвідати цікаві кінопокази, презентації книг і майстер-класи. До того ж вони матимуть змогу взяти участь в дискусії та лекції про журналістику.
Організаторами табору стала команда Нью-Йоркського літературного фестивалю, який заснувала Вікторія Амеліна. Зокрема, під час New York Camp з молоддю працюватимуть журналістка та поетка Олена Гусейнова, культурна менеджерка Софія Челяк, французький журналіст Себастьєн Гобер, перекладачка та поетка Катерина Міхаліцина та багато інших.
Табір був ідеєю Віки – їй було важливо, аби ініціативи Нью-Йоркського літературного фестивалю продовжувалися, навіть коли немає змоги провести другий НЛФ так, як вона планувала. До організації вона залучила активісток із Нью-Йорка, які допомагали також при проведенні фестивалю у 2021 році. Разом із ними, а також родиною та друзями Віки, ми вирішили, що табір відбудеться, попри все – так, як цього хотіла б вона сама,
– поділилася письменниця Ольга Русіна, яка є головною організаторкою табору.
Зазначимо, New York Camp має на меті підтримати та згуртувати громаду українського Нью-Йорка. Учасники зможуть встановити корисні зв'язки з людьми з різних сфер і пізніше співпрацювати з ними.
Що відомо про Вікторію Амеліну: головне
- Вікторія Амеліна – письменниця, авторка дитячої книжки та двох романів. Лауреатка премії Джозефа Конрада. У 2021 році Вікторія заснувала та організувала Нью-Йоркський літературний фестиваль (він проходив у селищі Нью-Йорк Донецької області). Також Вікторія працювала над своєю першою нон-фікшн книжкою англійською мовою War and Justice Diary: Looking at Women Looking at War, яка незабаром має вийти друком за кордоном.
- Свої соцмережі Амеліна вела англійською мовою, щоб розповідати всьому світові про війну. Окрім того, вона займалася документуванням російських воєнних злочинів для правової організації Truth Hounds й працювала на деокупованих територіях на Сході, Півдні та Півночі України.
- До того ж вона стала тією людиною, котра на Ізюмщині знайшла щоденник вбитого росіянами письменника Володимира Вакуленка.
- 27 липня Вікторія супроводжувала делегацію Колумбії. Разом вони перебували у піцерії Ria Lounge. Тож, коли Росія обстріляла заклад – письменниця отримала тяжке поранення. Постраждалу Вікторію з Краматорська перевезли до Дніпра, де лікарі кілька днів боролись за її життя. Медики зробили все можливе, але поранення виявилося смертельним. Відтак 1 липня стало відомо про смерть письменниці.