Табір був ідеєю Вікторії та мав би розпочатися 31 липня. Після смерті письменниці, її друзі вирішили продовжити справу жінки. Вони переконані, що саме цього вона б хотіла.

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Подробиці про New York Camp

Впродовж двох насичених днів молодь зможе відвідати цікаві кінопокази, презентації книг і майстер-класи. До того ж вони матимуть змогу взяти участь в дискусії та лекції про журналістику.

Організаторами табору стала команда Нью-Йоркського літературного фестивалю, який заснувала Вікторія Амеліна. Зокрема, під час New York Camp з молоддю працюватимуть журналістка та поетка Олена Гусейнова, культурна менеджерка Софія Челяк, французький журналіст Себастьєн Гобер, перекладачка та поетка Катерина Міхаліцина та багато інших.

Табір був ідеєю Віки – їй було важливо, аби ініціативи Нью-Йоркського літературного фестивалю продовжувалися, навіть коли немає змоги провести другий НЛФ так, як вона планувала. До організації вона залучила активісток із Нью-Йорка, які допомагали також при проведенні фестивалю у 2021 році. Разом із ними, а також родиною та друзями Віки, ми вирішили, що табір відбудеться, попри все – так, як цього хотіла б вона сама,

– поділилася письменниця Ольга Русіна, яка є головною організаторкою табору.

Зазначимо, New York Camp має на меті підтримати та згуртувати громаду українського Нью-Йорка. Учасники зможуть встановити корисні зв'язки з людьми з різних сфер і пізніше співпрацювати з ними.

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