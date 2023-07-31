Актори, співаки, ведучі та інші зірки бурхливо реагують на обстріл міста. Відтак 24 Канал зібрав реакції українських знаменитостей на терористичну атаку Кривого Рогу.
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Андрій Бєдняков
"Країна-вбивця знову обстріляла українські міста. Знову це цивільні будинки та знову є загиблі. Мої співчуття родинам загиблих та постраждалих… Їхня ціль буде досягнута тільки тоді, коли їх ізолюють від світу, накриють величезним куполом. І там вони тиснутимуть руки та скаржитимуться на загниваючий Захід",
– написав ведучий.
Андрій Бєдняков відреагував на обстріл Кривого Рогу / Скриншот з інстаграм-сторіс
Олена Зеленська
"Кривий Ріг, понівечені російським обстрілом багатоповерхівки. На жаль, є поранені та загиблі. Так починається тиждень в українському місті, яке просто хоче спокійного, нормального життя. Росія прагне забрати все. І спокій, і життя. Мої співчуття всім постраждалим і їхнім близьким. Тримаймося",
– поділилася перша леді.
Олена Зеленська відреагувала на обстріл Кривого Рогу / Скриншот з інстаграм-сторіс
Тіна Кароль
Артистка опублікувала кадри з наслідками влучання у житловий будинок.
"Прірва у серці",
– написала знаменитість.
Тіна Кароль відреагувала на обстріл Кривого Рогу / Скриншот з інстаграм-сторіс
Світлана Тарабарова
"Рятує робота, музика і відчуття, що ти потрібен",
– зауважила виконавиця.
Світлана Тарабарова відреагувала на обстріл Кривого Рогу / Скриншот з інстаграм-сторіс
Ілона Гвоздьова
"Господи, який біль. Стільки вже горя пережили, але кожна новина розриває серце",
– зазначила танцівниця.
Ілона Гвоздьова відреагувала на обстріл Кривого Рогу / Скриншот з інстаграм-сторіс
Злата Огнєвіч
"Моє рідне місто. Під час влучань туди, мені ніби встромляють ніж у серце. Виродки, ненавиджу. Щиро бажаю їм зникнення, а нам усім перемоги й терпіння",
– висловилась співачка.
Злата Огнєвіч відреагувала на обстріл Кривого Рогу / Скриншот з інстаграм-сторіс
Як інші українські знаменитості реагують на обстріл Кривого Рогу / Скриншоти з інстаграм-сторіс
Що відомо про обстріл Кривого Рогу: головне
- Близько 9 ранку окупанти вдарили по дев'ятиповерховому житловому будинку на 4 під'їзди. Через удар один поверх загорівся – наразі вдалося локалізувати загоряння. На місці працюють рятувальники. Також росіяни влучили по чотириповерховій будівлі навчального закладу.
- На жаль, кількість загиблих ще може зрости, адже розбір завалів продовжується.
- Загалом самотужки з понівеченої багатоповерхівки вибралося майже 150 мешканців. Ще тридцятьом допомогли вийти на вулицю рятувальники.
- Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, Росія, ймовірно, атакувала Кривий Ріг балістикою.