Лагерь был идеей Виктории и должен был начаться 31 июля. После смерти писательницы ее друзья решили продолжить дело женщины. Они убеждены, что именно этого она хотела бы.

Важно Террор продолжается: россияне обстреляли Кривой Рог – бурная реакция украинского бомонда

Подробности о New York Camp

В течение двух насыщенных дней молодежь сможет посетить интересные кинопоказы, презентации книг и мастер-классы. К тому же они смогут принять участие в дискуссии и лекции о журналистике.

Организаторами лагеря стала команда Нью-Йоркского литературного фестиваля, который основала Виктория Амелина. В частности, во время New York Camp с молодежью будут работать журналистка и поэтесса Елена Гусейнова, культурный менеджер София Челяк, французский журналист Себастьен Гобер, переводчица и поэтесса Екатерина Михалицына и многие другие.

Лагерь был идеей Вики – ей было важно, чтобы инициативы Нью-Йоркского литературного фестиваля продолжались, даже когда нет возможности провести второй НЛФ так, как она планировала. В организацию она пригласила активисток из Нью-Йорка, которые помогали также при проведении фестиваля в 2021 году. Вместе с ними, а также семьей и друзьями Вики, мы решили, что лагерь состоится, несмотря ни на что – так, как этого хотела бы она сама,

– поделилась писательница Ольга Русина, которая является главным организатором лагеря.

Отметим, что New York Camp хочет поддержать и сплотить общину украинского Нью-Йорка. Участники смогут установить полезные связи с людьми из разных сфер и позже сотрудничать с ними.

Что известно о Виктории Амелиной: главное