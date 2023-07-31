Лагерь был идеей Виктории и должен был начаться 31 июля. После смерти писательницы ее друзья решили продолжить дело женщины. Они убеждены, что именно этого она хотела бы.
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Подробности о New York Camp
В течение двух насыщенных дней молодежь сможет посетить интересные кинопоказы, презентации книг и мастер-классы. К тому же они смогут принять участие в дискуссии и лекции о журналистике.
Организаторами лагеря стала команда Нью-Йоркского литературного фестиваля, который основала Виктория Амелина. В частности, во время New York Camp с молодежью будут работать журналистка и поэтесса Елена Гусейнова, культурный менеджер София Челяк, французский журналист Себастьен Гобер, переводчица и поэтесса Екатерина Михалицына и многие другие.
Лагерь был идеей Вики – ей было важно, чтобы инициативы Нью-Йоркского литературного фестиваля продолжались, даже когда нет возможности провести второй НЛФ так, как она планировала. В организацию она пригласила активисток из Нью-Йорка, которые помогали также при проведении фестиваля в 2021 году. Вместе с ними, а также семьей и друзьями Вики, мы решили, что лагерь состоится, несмотря ни на что – так, как этого хотела бы она сама,
– поделилась писательница Ольга Русина, которая является главным организатором лагеря.
Отметим, что New York Camp хочет поддержать и сплотить общину украинского Нью-Йорка. Участники смогут установить полезные связи с людьми из разных сфер и позже сотрудничать с ними.
Что известно о Виктории Амелиной: главное
- Виктория Амелина – писательница, автор детской книги и двух романов. Лауреат премии Джозефа Конрада. В 2021 году Виктория учредила и организовала Нью-Йоркский литературный фестиваль (он проходил в поселке Нью-Йорк Донецкой области). Также Виктория работала над своей первой нон-фикшн книгой на английском языке War and Justice Diary: Looking at Women Looking at War, которая вскоре должна выйти за рубежом.
- Свои соцсети Амелина вела по-английски, чтобы рассказывала всему миру о войне. Она занималась документированием российских военных преступлений для правовой организации Truth Hounds и работала на деоккупированных территориях на Востоке, Юге и Севере Украины.
- К тому же она стала тем человеком, который на Изюмщине нашел дневник убитого русскими писателя Владимира Вакуленка.
- 27 июля Виктория сопровождала делегацию с Колумбии. Вместе они находились в пиццерии Ria Lounge. Когда Россия обстреляла заведение – писательница получила тяжелое ранение. Пострадавшую Викторию из Краматорска перевезли в Днепр, где врачи несколько дней боролись за ее жизнь. Медики сделали все возможное, но ранение оказалось смертельным. Следовательно, 1 июля стало известно о смерти писательницы.