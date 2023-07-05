У Львові попрощалися з письменницею Вікторією Амеліною, яка загинула в Краматорську
У Львові 5 липня пройшло прощання з Вікторією Амеліною. Письменниця загинула внаслідок важкого поранення під час ракетного удару по піцерії в Краматорську.
Нагадаємо, що в той день Вікторія супроводжувала делегацію Колумбії, передає 24 Канал. Тож, коли Росія обстріляла піцерію – вона отримала тяжке поранення. Письменниця кілька днів була в лікарні, а 1 липня стало відомо, що вона загинула.
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Зазначимо, що у Вікторії залишився 12-річний син. Прощання з письменницею пройшло у двох містах – Києві (4 липня) та Львові (5 липня).
У Львові прощаються з Вікторією Амеліною
У середу у Львові відбулося прощання з письменницею Вікторією Амеліною. Люди зібралися о 15:00 у Гарнізонному храмі святого апостола Петра і Павла (вулиця Театральна, 11), щоб віддати шану талановитій письменниці.
О 15:40 пройшла міська церемонія прощання на площі Ринок. Звідти похоронна процесія вирушила на Личаківське кладовище, де о 16:00 відбулося поховання Вікторії Амеліної.
Додамо, що на смерть письменниці відреагував і начальник Львівської ОВА Максим Козицький. Він зацитував її вірш.
Повітряна тривога по всій країні. Так наче щоразу ведуть на розстріл усіх, а цілять лише в одного. Переважно в того, хто скраю. Сьогодні не ти, відбій… Це вірш Вікторії Амеліної… Сьогодні Львівщина прощається з Вікторією. Людина світла. Вічна пам’ять,
– написав очільник Львівщини.
Нагадаємо, що з Амеліною вже попрощалися у Києві. Похоронна служба пройшла у Михайлівському Золотоверхому соборі.
Що відомо про Вікторію Амеліну: головне
- Вікторія Амеліна – письменниця, авторка дитячої книжки та двох романів. Лауреатка премії Джозефа Конрада. У 2021 році Вікторія заснувала та організувала Нью-Йоркський літературний фестиваль (він проходив у селищі Нью-Йорк Донецької області).
- Соцмережі Амеліна вела англійською мовою, щоб розповідала всьому світові про війну. Окрім того, працювала у правовій організації Truth Hounds й документувала російські воєнні злочини.
- Письменниця десятки разів була у прифронтових зонах і на деокупованих територіях. Саме Вікторія Амеліна знайшла на Ізюмщині щоденник письменника Володимира Вакуленка, якого вбили росіяни.
- Також Вікторія працювала над своєю першою нон-фікшн книжкою англійською мовою War and Justice Diary: Looking at Women Looking at War, яка незабаром має вийти друком за кордоном.