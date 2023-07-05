Нагадаємо, що в той день Вікторія супроводжувала делегацію Колумбії, передає 24 Канал. Тож, коли Росія обстріляла піцерію – вона отримала тяжке поранення. Письменниця кілька днів була в лікарні, а 1 липня стало відомо, що вона загинула.

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Зазначимо, що у Вікторії залишився 12-річний син. Прощання з письменницею пройшло у двох містах – Києві (4 липня) та Львові (5 липня).

У Львові прощаються з Вікторією Амеліною

У середу у Львові відбулося прощання з письменницею Вікторією Амеліною. Люди зібралися о 15:00 у Гарнізонному храмі святого апостола Петра і Павла (вулиця Театральна, 11), щоб віддати шану талановитій письменниці.

О 15:40 пройшла міська церемонія прощання на площі Ринок. Звідти похоронна процесія вирушила на Личаківське кладовище, де о 16:00 відбулося поховання Вікторії Амеліної.

Додамо, що на смерть письменниці відреагував і начальник Львівської ОВА Максим Козицький. Він зацитував її вірш.

Повітряна тривога по всій країні. Так наче щоразу ведуть на розстріл усіх, а цілять лише в одного. Переважно в того, хто скраю. Сьогодні не ти, відбій… Це вірш Вікторії Амеліної… Сьогодні Львівщина прощається з Вікторією. Людина світла. Вічна пам’ять,

– написав очільник Львівщини.

Нагадаємо, що з Амеліною вже попрощалися у Києві. Похоронна служба пройшла у Михайлівському Золотоверхому соборі.

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