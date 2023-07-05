Напомним, что в тот день Виктория сопровождала делегацию Колумбии, передает 24 Канал. Поэтому, когда Россия обстреляла пиццерию – она получила тяжелое ранение. Писательница несколько дней находилась в больнице, а 1 июля стало известно, что она умерла.

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Отметим, что у Виктории остался 12-летний сын. Прощание с писательницей прошло в двух городах – Киеве (4 июля) и Львове (5 июля).

Во Львове прощаются с Викторией Амелиной

В среду во Львове прошло прощание с писательницей Викторией Амелиной. Люди собрались в 15:00 в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла (улица Театральная, 11), чтобы почтить память талантливой писательницы.

В 15:40 прошла городская церемония прощания на площади Рынок. Оттуда похоронная процессия отправилась на Лычаковское кладбище, где в 16:00 прошли похороны Виктории Амелиной.

Добавим, что на смерть писательницы отреагировал и начальник Львовской ОВА Максим Козицкий. Он зацитировал ее стихотворение.

Воздушная тревога по всей стране. Как будто каждый раз ведут на расстрел всех, а целят только в одного. Преимущественно в того, кто с краю. Сегодня это не ты, отбой… Это стихотворение Виктории Амелиной… Сегодня Львовщина прощается с Викторией. Человек света. Вечная память,

– написал глава Львовщины.

Напомним, что с Амелиной уже попрощались в Киеве. Похоронная служба прошла в Михайловском Златоверхом соборе.

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