Напомним, что в тот день Виктория сопровождала делегацию Колумбии, передает 24 Канал. Поэтому, когда Россия обстреляла пиццерию – она получила тяжелое ранение. Писательница несколько дней находилась в больнице, а 1 июля стало известно, что она умерла.
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Отметим, что у Виктории остался 12-летний сын. Прощание с писательницей прошло в двух городах – Киеве (4 июля) и Львове (5 июля).
Во Львове прощаются с Викторией Амелиной
В среду во Львове прошло прощание с писательницей Викторией Амелиной. Люди собрались в 15:00 в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла (улица Театральная, 11), чтобы почтить память талантливой писательницы.
В 15:40 прошла городская церемония прощания на площади Рынок. Оттуда похоронная процессия отправилась на Лычаковское кладбище, где в 16:00 прошли похороны Виктории Амелиной.
Добавим, что на смерть писательницы отреагировал и начальник Львовской ОВА Максим Козицкий. Он зацитировал ее стихотворение.
Воздушная тревога по всей стране. Как будто каждый раз ведут на расстрел всех, а целят только в одного. Преимущественно в того, кто с краю. Сегодня это не ты, отбой… Это стихотворение Виктории Амелиной… Сегодня Львовщина прощается с Викторией. Человек света. Вечная память,
– написал глава Львовщины.
Напомним, что с Амелиной уже попрощались в Киеве. Похоронная служба прошла в Михайловском Златоверхом соборе.
Что известно о Виктории Амелиной: главное
- Виктория Амелина – писательница, автор детской книги и двух романов. Лауреат премии Джозефа Конрада. В 2021 году Виктория учредила и организовала Нью-Йоркский литературный фестиваль (он проходил в поселке Нью-Йорк Донецкой области).
- Соцсети Амелина вела по-английски, чтобы рассказывала всему миру о войне. Кроме того, работала в правовой организации Truth Hounds и документировала российские военные преступления.
- Писательница десятки раз находилась в прифронтовых зонах и на деоккупированных территориях. Именно Виктория Амелина нашла на Изюмщине дневник писателя Владимира Вакуленко, которого убили россияне.
- Также Виктория работала над своей первой нон-фикшн книгой на английском языке War and Justice Diary: Looking at Women Looking at War, которая вскоре должна выйти за рубежом.