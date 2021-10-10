Віктор Винник і "МЕРІ" презентували новий кліп на пісню "Тільки не треба": запальне відео

Минулого року Віктор Винник і гурт "МЕРІ" випустили ювілейний п'ятий альбом "Снайпери-Амури". Багато треків з нього було екранізовано. Днями дійшла черга до пісні під назвою "Тільки не треба".

Цього разу режисером нової відеороботи став сам Віктор Винник. Однак вже не вперше музикант займається постановками кліпів. Раніше він займався зйомками ролику на пісню "Сестра". Віктор Винник, гурт "Мері", а також знімальна група 2 тижні працювали над новим відео.

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Новий кліп від Віктора Винника та гурту "МЕРІ"

Щоб здивувати та потішити шанувальників, артисти вирішили довести, що осінь – не пора для смутку та депресій. Своїм кліпом "Тільки не треба" Віктор Винник та гурт "МЕРІ" хотіли підняти настрій фанам.

Сюжет відеороботи доволі простий: головна героїня прямує на концерт до Віктора і його компанії, але врешті-решт не встигає і залишається ні з чим. За словами Винника, ця пісня про надто самовпевнених дівчат, які вважають, що земля обертається навколо них. Але часто результатом такої поведінки стає банальне розчарування.

Настрій та ролик нової пісні нагадує перші композиції гурту. Саме вони свого часу принесли артистам впізнаваність та популярність.

Віктор Винник переконаний, що в непростий час та прохолодну осінь його фанам та слухачам сподобається послухати легку й безтурботну, проте дуже драйвову і танцювальну музику.

Віктор Винник і "МЕРІ" – "Тільки не треба": дивіться відео онлайн

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