На этот раз режиссером новой видеоработы стал сам Виктор Винник. Однако уже не первый раз музыкант занимается постановками клипов. Ранее он занимался съемками ролика на песню "Сестра". Виктор Винник, группа "МЕРІ", а также съемочная группа 2 недели работали над новым видео.

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Новый клип от Виктора Винника и группы "МЕРІ"

Чтобы удивить и порадовать поклонников, артисты решили доказать, что осень – не пора для грусти и депрессии. Своим клипом "Тільки не треба" Виктор Винник и группа "МЕРІ" хотели поднять настроение фанам.

Сюжет видеоработы прост: главная героиня идет на концерт к Виктору и его компании, но в конце концов не успевает и остается ни с чем. По словам Винника, эта песня о слишком самоуверенных девушках, которые считают, что земля вращается вокруг них. Но часто результатом такого поведения становится банальное разочарование.

Настроение и ролик новой песни напоминают первые композиции группы. Именно они в свое время принесли артистам узнаваемость и популярность.

Виктор Винник убежден, что в непростое время и прохладную осень его фанам и слушателям понравится послушать легкую и беззаботную, но очень драйвовую и танцевальную музыку.

Виктор Винник и "МЕРІ" – "Тільки не треба": смотрите видео онлайн

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