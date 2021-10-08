Sonya Kay не виступала майже півтора року. За цей час вона зрозуміла, що не може без музики, тому вирішила повернутися до прихильників з новим альбомом.

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Новий альбом Sonya Kay

Альбом "Драйв" складається з чотирьох пісень: "Драйв", "Крихітка", "Забери", "Відчувай".

"Драйв" в мене асоціюється з тим, що я їду в автівці з відкритими вікнами й на повну гучність слухаю цей трек. "Крихітка" – це про кохання, яке не мало продовження. "Забери" – це танцювальна пісня для клубу і просто для класного настрою. "Відчувай" – це про ніжне, прекрасне, тепле кохання", – розповіла артистка.



Sonya Kay / Фото пресслужби

Sonya Kay з командою працювала над альбомом майже пів року. І саме цей альбом став початком її нової сходинки у кар'єрі: "Ми дуже ретельно працювали над кожним треком. Я точно знаю, що кожен із них зачепить слухача, кожен зможе знайти щось для себе. Мій альбом – це справжній драйв емоцій".

Я дуже самокритична, але задоволена тим, як все вийшло. Люблю експериментувати над стилем і думаю, що це добре. Артист завжди має робити щось нове, щоб бути цікавим,

– наголосила Sonya Kay.

Sonya Kay – "Драйв": дивіться відео онлайн