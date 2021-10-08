Новий хіт зірка вже презентувала на радіостанціях, а також на музичних платформах.
Цікаво Sonya Kay повертається на сцену: співачка презентувала новий альбом
"Темна вода" – це метафора, яка уособлює в собі ту таємничу сутність та неймовірну глибину почуттів, які існують в кожній жінці. Але розкрити їх можуть тільки справжні, сильні почуття. Жінка занурюється у щось невідоме, але довіряє власним інстинктам, тому це занурення таке привабливе і чисте. В почуттях, про які я співаю, немає страху та дистанції – двоє людей просто пірнають у них до самого дна, керуючись самим лише покликом власних сердець. І я не знаю чогось більш прекрасного, ніж ця "темна вода", – чуттєво прокоментувала вихід нової пісні TAYANNA.
TAYANNA – Темна вода: дивитись відео онлайн
Реакція мережі
Фанати з нетерпінням очікували виходу її нової пісні, адже востаннє вона тішила їх спільною композицією з Джамалою "Моя Земля" ще на День Незалежності України:
- "Обожнюю вашу творчість";
- "Відчуваються ваші зміни і у піснях, в їхній енергетиці";
- "Шикарна пісня!";
- "Неймовірно й чуттєво, як і всі пісні, що ви створюєте";
- "Дуже круто , коли артист несе певний сенс у своїй творчості!";
- "Вітаємо нашу майстриню";
- "Тетянко, вітаю. Дуже красива пісня";
- "Класна пісня".