Вся країна спостерігає за тим, як Злата шукає кохання на "Холостячці". До зірки прикута особлива увага публіки. У день виходу на екрани 4 випуску проєкту Огнєвіч презентувала кліп.

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Нова пісня Злати Огнєвіч

Виконавиця зазначила, що трек "Клинок" – це її особистий маніфест. У сучасному світі стосунки перетворилися в попкорн, люди перестали цінувати щирість, близькість, важливість свого партнера.

"Так часто чую про знайомства на одну ніч, розбиті серця, пусті надії. Я продовжую вірити, що ми здатні почути голос серця своєї людини та відповісти на його клич. Саме тому мій маніфест, мій "Клинок" є голос серця для всіх, хто вміє чути та відчувати!", – прокоментувала Злата.

Злата Огнєвіч – "Клинок": дивіться відео онлайн

Нагадаємо, 8 жовтня о 19:00 розпочнеться 4 випуск шоу "Холостячка". Цей тиждень присвячений хобі учасників, тому вони всіляко намагатимуться вразити Злату Огнєвіч.