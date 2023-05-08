"Без пафосу": Віктор Павлік заспівав посеред Львова як вуличний музикант – відео

Цими вихідними у Львові відзначали День міста. На благодійний концерт у Стрийському парку приїхав Віктор Павлік. Народний артист України заспівав не лише там, а й в історичному центрі, позичивши мікрофон у вуличного музиканта.

Навіть попри повномасштабну війну Віктор Павлік багато гастролює та заробляє більше, ніж дружина в інстаграмі. Однак співак часто виступає безкоштовно, щоб зібрати гроші на ЗСУ або просто порадувати публіку. Як-от у Львові в День міста.

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Віктор Павлік заспівав на вулицях Львова

57-річний артист влаштував імпровізований концерт, позичивши мікрофон і гітару у вуличного музиканта неподалік площі Ринок. Він зібрав десятки людей і виконав свої головні хіти – "Шикидим", "Ні обіцянок, ні пробачень", "Хвилі" і "Ти подобаєшся мені". У чохол для гітари збирали гроші на ЗСУ.

Наш таточко заспівав просто в центрі Львова. Позичив мікрофон у місцевого музиканта,

– прокоментувала дружина Павліка в інстаграм-сторіс.

У коментарях пишуть:

"Молодець! Проста людина, без пафосу, ближче до людей. Гарно співає, зробив людям приємно і з користю";

"О, легенда. Круто було б аби частіше виходив з такими виступами";

"З такими людьми Україна непереможна. Менше пафосу, і все буде. Кожен працює на своєму фронті";

"Зірковий вуличний музика".

До речі, у Віктора Павліка проблеми з наймолодшим сином, якому невдовзі буде 2 роки. Міша досі не говорить. Співак каже, що "він чує і розуміє, але не реагує", коли до нього звертаються.