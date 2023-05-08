Даже несмотря на полномасштабную войну, Виктор Павлик много гастролирует и зарабатывает больше, чем жена в инстаграме. Однако певец часто выступает бесплатно, чтобы собрать деньги на ВСУ или просто порадовать публику. А именно во Львове в День города.

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Виктор Павлик спел на улицах Львова

57-летний артист устроил импровизированный концерт, одолжив микрофон и гитару у уличного музыканта недалеко от площади Рынок. Он собрал десятки людей и исполнил свои главные хиты – "Шикидим", "Ні обіцянок, ні пробачень", "Хвилі" і "Ти подобаєшся мені". В чехол для гитары собирали деньги на ВСУ.

Наш отец спел прямо в центре Львова. Одолжил микрофон у местного музыканта,

– прокомментировала жена Павлика в инстаграм-сторис.

В комментариях пишут:

"Молодец! Простой человек, без пафоса, ближе к людям. Хорошо поет, сделал людям приятно и с пользой";

"О, легенда. Круто было бы чаще выходить с такими выступлениями";

"С такими людьми Украина непобедима. Меньше пафоса, и все будет. Каждый работает на своем фронте";

"Звездная уличная музыка".

Кстати, у Виктора Павлика проблемы с самым младшим сыном, которому скоро будет 2 года. Миша до сих пор не говорит. Певец говорит, что "он слышит и понимает, но не реагирует", когда к нему обращаются.