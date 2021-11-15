У червні 2019 року Україна заговорила про роман Віктора Павліка з вдвічі молодшою дівчиною Катериною Реп'яховою. Про нові стосунки співак оголосив сам, однак лише через три роки. Як з'ясувалось, сталось це невипадково.

До теми Мені плювали в обличчя, – дружина Павліка розповіла, як він давав концерти п'яним

Як концертна директорка Катерина всюди їздила за коханим. Так, перед черговим виступом дівчина надіслала концертній агенції райдер, у якому просила забронювати лише один номер на двох. З цього стало очевидно, що в зірки роман з молодшою на 29 років помічницею.

Катя надіслала райдер, а в ньому вказано, що поселення у нас в одному номері. Це і стало на другий день сенсацією,

– пригадав Віктор Павлік.

Закохані не стали чекати, коли їхні стосунки обростуть плітками, й оголосили про них самостійно. За словами артиста, це був складний крок, адже на той час у нього були не лише дорослі діти, а й онуки.

Однак він насмілився ризикнути репутацією заради справжнього кохання. Як з'ясувалось, не дарма. У травні минулого року Катерина стала його четвертою дружиною, а в червні цього року – народила сина Михасика.

Віктор Павлік з Катею і сином Михайлом / Фото з інстаграму блогерки

Як Віктор Павлік закрутив роман з Катею Реп'яховою