В июне 2019 года Украина заговорила о романе Виктора Павлика с вдвое младшей девушкой Екатериной Репяховой. О новых отношениях певец объявил сам, однако только через три года. Как выяснилось, произошло это неслучайно.

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Как концертный директор, Екатерина везде ездила за любимым. Так, перед очередным выступлением девушка прислала концертному агентству райдер, в котором просила забронировать только один номер на двоих. Из этого стало очевидно, что у звезды роман с младшей на 29 лет помощницей.

Катя прислала райдер, а в нем указано, что поселение у нас в одном номере. Это и стало на второй день сенсацией,

– вспомнил Виктор Павлик.

Влюбленные не стали ждать, когда их отношения обрастут сплетнями, и объявили о них самостоятельно. По словам артиста, это был сложный шаг, так как в то время у него были не только взрослые дети, но и внуки.

Однако он осмелился рискнуть репутацией ради настоящей любви. Как выяснилось, не зря. В мае прошлого года Екатерина стала его четвертой женой, а в июне этого года – родила сына Мишеньку.



Виктор Павлик с Катей и сыном Мишей / Фото из инстаграма блогерши

Как Виктор Павлик закрутил роман с Катей Репяховой