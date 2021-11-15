В июне 2019 года Украина заговорила о романе Виктора Павлика с вдвое младшей девушкой Екатериной Репяховой. О новых отношениях певец объявил сам, однако только через три года. Как выяснилось, произошло это неслучайно.
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Как концертный директор, Екатерина везде ездила за любимым. Так, перед очередным выступлением девушка прислала концертному агентству райдер, в котором просила забронировать только один номер на двоих. Из этого стало очевидно, что у звезды роман с младшей на 29 лет помощницей.
Катя прислала райдер, а в нем указано, что поселение у нас в одном номере. Это и стало на второй день сенсацией,
– вспомнил Виктор Павлик.
Влюбленные не стали ждать, когда их отношения обрастут сплетнями, и объявили о них самостоятельно. По словам артиста, это был сложный шаг, так как в то время у него были не только взрослые дети, но и внуки.
Однако он осмелился рискнуть репутацией ради настоящей любви. Как выяснилось, не зря. В мае прошлого года Екатерина стала его четвертой женой, а в июне этого года – родила сына Мишеньку.
Виктор Павлик с Катей и сыном Мишей / Фото из инстаграма блогерши
Как Виктор Павлик закрутил роман с Катей Репяховой
- Со своим кумиром девушка познакомилась в ноябре 2015 года на его концерте в Николаеве. На сцене она вручила ему огромный букет цветов, а лично пообщалась только в отеле, так как их номера были соседними.
- По словам Павлика, у него "на первых порах даже мысли не было, чтобы взять за руку или попытаться поцеловать" юную фанатку.
- Сама же Екатерина тоже не рассчитывала, что выйдет за него замуж. Сначала 55-летний певец "не привлекал ее, как мужчина".
- Через семь месяцев после знакомства Виктор Павлик сделал предложение любимой, однако свадьбу они отложили аж на четыре года.