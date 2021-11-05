З 27-річною Катею Реп'яховою Віктор Павлік познайомився 6 років тому на концерті в Миколаєві. Усе завдяки тому, що їхні готельні номери були поряд. Блогерка запевняє, що не мала наміру зваблювати улюбленого артиста чи одружувати його на собі. За її словами, їхнє сусідство – випадковий збіг.

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Ба більше, на концерт Віктора Павліка дівчина приїхала не сама. Компанію їй склав коханий хлопець.

Віктор ніколи мене не приваблював як чоловік до спілкування з ним. У Миколаїв я поїхала на концерт зі своїм хлопцем, точно не розраховуючи на знайомство,

– поділилась Катерина Реп'яхова.

Схоже, того ж дня стосунки пари дали тріщину, адже пропозицію прихильниці співак зробив у червні 2016 року – через сім місяців після першої зустрічі.

Скриншот з інстаграму Каті Реп'яхової

Нагадаємо, незадовго до офіційного одруження, обраниця Віктора Павліка розповідала історію знайомства зі співаком. Тоді вона переконувала, що їхня зустріч у престижному готелі Миколаєва – це доля.

Повний текст публікації Каті Реп'яхової:

Чи могла я подумати 6 років тому, що писатиму цей пост? Будучи в Миколаєві, збираючись на концерт до улюбленого співака. Чи могла я подумати, що ця поїздка змінить моє життя? Що в нас буде сім'я та син?

Звичайно ж, ні. Але від долі не втечеш. Життя дивовижне. А попереду ще більше прекрасного.