Об этом рассказала его супруга Екатерина Репьяхова. Раньше она рассекретила настоящую фамилию Виктора Павлика.

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Где будет работать артист

Екатерина отметила, что новая должность Виктора Павлика – заведующий кафедрой эстрадного вокала. Также у артиста будут индивидуальные классы со студентами. О каком колледже идет речь – он пока не признался.

По его словам, он будет учить украинскую молодежь в колледже петь.



Виктор Павлик теперь будет работать в колледже / Скриншот по инстаграмме Екатерины

Добавим, что Екатерина Репьяхова ответила на хейт по заработку ее муж. Она заверила, что Виктор Павлик зарабатывает в несколько раз больше, чем сейчас. И хотя он имеет свой онлайн-магазин детской одежды, признается, что мужчина полностью обеспечивает семью.

Ранее Екатерина Репьяхова рассказывала о прошлых отношениях, когда она встречалась с бедным студентом, которого кормила и даже платила за него в транспорте "Когда-то я заслуживала бедного студента, но времена меняются, меняюсь и я", - заявила блоггерша, когда ее спросили, влюбилась ли бы она в мужчину, будь он не звездой.