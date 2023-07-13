Ходжу під ризиком раптової смерті, – Віктор Павлік шокував своїм станом здоров'я

Катерина Репяхова розповіла, що проблеми зі здоров'ям Віктора Павліка. Днями артист обстежив серце та отримав шокуючий діагноз. Тепер йому треба робити операцію.

Про стан здоров'я співака розповіла його дружина Катерина. Нагадаємо, що Віктору Павліку вже 57 років.

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За словами Репяхової, Павлік пройшов обстеження серця і дізнався шокуючу новину.

Ходжу під ризиком раптової смерті. Набуте за життя. Так лікар сказав. Тому операція неминуча,

– написав Віктор Павлік дружині.



Віктор Павлік написав дружині за обстеження / Скриншот з інстаграму Каті

Дівчина додала, що тепер артистку категорично не можна відвідувати бані, хоча він робив це щотижня.

Катерина пояснила, що Віктор Павлік, як виявилося, народився з пороком серця. "І наразі з віком один з клапанів вийшов з ладу, не виконує свою функцію, тому треба ставити штучний клапан. Операція запланували на осінь", – написала Репяхова.



Катерина Репяхова розповіла про здоров’я Павліка / Скриншот з її інстаграму

Катерина все ж додала, що сподівається на краще. "Все у нього буде добре. І він ще переживе всіх нас. І в нас ще буде донечка. Не вірю в погане", – написала Репяхова.

Нагадаємо, що співак і раніше мав проблеми зі здоров'ям. Зокрема, нещодавно Віктор Павлік звернувся до лікаря через сильний біль у руці. Як з'ясувалося, йому може знадобитися операція. Його дружина показувала відео, що праву руку артист ледь піднімає.

Крім того, зараз Катя Репяхова та Віктор Павлік активно лікують сина Михайла. Йому невдовзі виповниться два роки, а він досі не говорить. Після обстеження у невролога у нього виявили затримку мовлення, а в центрі слуху поставили діагноз – специфічний розлад мовної артикуляції.