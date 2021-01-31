Дружина Віктора Павліка Катерина Реп'яхова зізналась, що повідомила чоловікові про вагітність смс-повідомленням. Вона розповіла, що вирішила не влаштовувати сюрприз.

Джерело: OBOZREVATEL

Дружина українського співака Віктора Павліка Катерина Реп'яхова дала нове відверте інтерв'ю. У ньому вона розповіла про те, чому повідомила чоловікові про вагітність смс-повідомленням.

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Чому дружина Віктора Павліка не робила чоловікові сюрприз

Катерина Реп'яхова розповіла, що вона зі співаком планувала вагітність вже довгий час. Вона щомісяця в певний день купувала тест на вагітність, тому не здивувалась, коли побачила дві смужки.

Чоловікові повідомила смс, ніякі сюрпризи не влаштовувала, оскільки ця тема у нас часто обговорювалася,

– зізналась Катерина Реп'яхова.

Дружина артиста розповіла, що подружжя чекало на позитивний тест, однаково знало приблизні дати. Тому, навіть якщо б Катерина вирішила робити певне свято, це не було б для Віктора Павліка новиною.

Катерина Реп'яхова зазначила, що тоді, коли вона дізналась про вагітність, артист саме був на гастролях. І він знав, що дружина має йому сказати "так" чи "ні" впродовж кількох днів. "Тому було б дивно, якби я тиждень мовчала, а потім повідомила. Він у будь-якому разі запитав би або здогадався", – додала дівчина.

Однак племінниці Катерини та дітям Віктора подружжя все-таки зробило сюрприз. Вони дали їм записку, а момент, коли рідні дізналися про особливий стан, зняли на відео на пам'ять.