Віктор Павлік з дружиною яскраво відсвяткували день народження сина: святкові фото

Український співак Віктор Павлік та його дружина Катерина Реп'яхова влаштували свято на перший день народження сина. Вони показали яскраві кадри з весілля.

Вчора, 15 червня, наймолодшому синові Віктора Павліка та Катерини Реп'яхової виповнився 1 рік. Зіркові батьки з розмахом відсвяткували перший день народження Михайлика.

Зверніть увагу Дружина Віктора Павліка привітала сина з першим днем народження й показала святкові кадри

Як пройшов перший день народження сина

Свято з нагоди дня народження сина відбулось в Івано-Франківську, на території одного з готелів. Подвір'я прикрасили фотозоною з жовтими й блакитними кульками, ведмедиками й триповерховим тортом. Також там розвішали кадри з першого року життя малюка.

На вечірку запросили лише найближчих, які влаштувались за святковим столом. Віктор Павлік виконав кілька пісень для гостей – легендарний хіт "Шикидим" та повстанську пісню "Ой, у лузі червона калина", яка стала ще більш популярною на час повномасштабної війни.

Перший день народження сина Віктора Павліка / Фото з інстаграм-сторіз

Як поділилась Катерина Реп'яхова, свято пройшло добре. Але зранку наступного дня оголосили повітряну тривогу. "Наші реалії. Тривога", – поділилась блогерка.

Як зіркові батьки вітають дітей

Олена Шоптенко з нагоди четвертого дня народження первістка Олексія танцівниця вперше показала його обличчя.

Володимир Остапчук зворушливо привітав доньку з днем народження, але згадав і про колишню дружину, через яку не зміг привітати Емілію наживо.

У перший день народження доньки Стефанії Сергій Притула з дружиною влаштували справжнє свято. В такий день шоумен і волонтер показав її обличчя.

, напередодні дружина Віктора Павліка зворушливо привітала сина в соціальних мережах: "Моє життя, мій найкращий. Мій ніжний, лагідний, а іноді такий наполегливий син. Я тебе дуже сильно люблю! Дякуючи тобі, я знаю, що таке безумовна любов до кожної клітинки, до самих глибин мого серця. Моя любов до тебе більше, ніж всесвіт… І я проведу тебе через все дитинство найщасливішим хлопчиком. Обіцяю".