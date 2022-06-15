Сьогодні, 15 червня, син Віктора Павліка святкує перший день народження. У цей день блогерка Катерина Реп'яхова готує для сина свято.

До слова Оля Полякова вперше презентувала у Грузії україномовну пісню "Доленька"

Дружина Віктора Павліка привітала сина

Дружина Віктора Павліка привітала малюка у соціальних мережах. Вона опублікувала зворушливе відео з Михайликом та присвятила йому допис.

Моє життя, мій найкращий. Мій ніжний, лагідний, а іноді такий наполегливий син. Я тебе дуже сильно люблю! Дякуючи тобі, я знаю, що таке безумовна любов до кожної клітинки, до самих глибин мого серця. Моя любов до тебе більше, ніж всесвіт… І я проведу тебе через все дитинство найщасливішим хлопчиком. Обіцяю,

– написала Катерина Реп'яхова.

Син Віктора Павліка святкує перший день народження: дивіться відео

Зіркова дружина також показала фото з фотосесії сина з нагоди дня народження. Вона опублікувала кадри святкового торта.



Сину Віктора Павліка 1 рік / Фото з інстаграму Катерини Реп'яхової



Торт для сина Віктора Павліка / Фото з інстаграму Віктора Павліка

Ролик прокоментував Віктор Павлік: "Дякую, кохана, за сина". Також у коментарях шанувальники доєднуються до привітань: