Олена Шоптенко є однією з тих зірок, які тримають особисте життя якомога далі від сторонніх очей. Хореографиня рідко розповідає про чоловіка та сина, однак в особливий для сім'ї день зробила виняток.

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Олена Шоптенко вперше показала обличчя сина

9 червня маленькому Олексію виповнилося 4 роки. З цієї нагоди зіркова матуся зробила зворушливий допис на особистій сторінці в інстаграмі, за якою стежать 288 тисяч користувачів мережі. Олена позувала з первістком на тлі мальовничої галявини.

Шоптенко тримала Олексія на руках, ніжно притулившись з ним носиками. На обличчях мами і сина сяяли усмішки. Вони обоє щиро раділи цьому прекрасному моменту. Це перше фото, на якому можна побачити обличчя хлопчика. Раніше він позував лише спиною до камери.

Ти так подорослішав у свої 4 роки! Обійми твої вже не дитячі, а такі турботливі та з розумінням. Ти маленький справжній чоловік! Так пишаюся тобою! З днем народження, мій любий сину! Миру тобі завжди, особливо в серці!

– з любов'ю написала під фото Олена.



Олена Шоптенко з сином / Фото з інстаграму танцівниці

У коментарях підписники Шоптенко залишають привітання на адресу іменинника та його матусі. Серед зіркових колег Олени до привітань приєдналася Ілона Гвоздьова: "Вітаю. Бажаю здоров'я і нехай не перестає мріяти".

"З днем народження синочка! Нехай здійсняться всі його мрії!"

"Вітаємо! Бажаємо Олексію бути мужнім, рішучим і добрим!"

"Вітаю! Щасливої долі!"

"Щиро вітаємо вашого синочка з днем народження! Бажаємо здоров'я, щастя, здійснення найзаповітніших мрій, мирного неба!"

Нагадаємо, нещодавно вперше показали обличчя дітей ще дві зіркові матусі, які є представницями королівської сім'ї Великої Британії: