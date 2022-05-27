Рік тому для всіх стало шоком, що в Сергія Притули народилася третя дитини, адже ніхто не бачив його дружину вагітною. Тоді шоумен опублікував фото з пологового й оголосив, що доньку назвали Стефанією. Обличчя крихітки подружжя не показувало й засвітило лише на перший день народження.

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День народження молодшої доньки Сергія Притули

Як з'ясувалося, на захід України Сергій Притула приїхав не тільки у справах – продати панаму й кубок переможців Євробачення-2022 Kalush Orchestra, "чекнути" процес виробництва багі й зустрітися з мером Львова Андрієм Садовим. З Києва він прибув і для того, щоб відсвяткувати перший день народження Стефанії.

Навіть попри війну для дівчинки влаштували справжнє свято – з фотосесією, кульками та дитячими розвагами. Зіркові батьки навіть підібрали family look – різнобарвні вишиванки ручної роботи.

Люба донечко, Стефаніє! Наша безмежна любов! Вчора відсвяткували 1-й рік з твого дня народження! Бути батьками такої неймовірної дівчинки – це справжнє щастя! Нехай це буде перше і останнє свято не під мирним небом,

– привітала дружина Сергія Притули.

У підписі Катерина додала лаконічну фразу, яка не може не зворушити: "Нехай тата у твоєму житті буде більше".

Сергій Притула з дружиною і донькою Стефанією у її перший день народження / Фото з інстаграму

Сергій Притула з донькою Стефанією в її перший день народження / Фото з інстаграму

Молодша донька Сергія Притули Стефанія у свій перший день народження / Фото з інстаграму

​Нагадаємо, на початку війни сім'ю Сергій Притула відправив не за кордон, а на захід України. Сам він залишився в Києві – збирати гроші для благодійного фонду й купувати дороговартісне обладнання українським військовим на передову.