Віктор Павлік з дружиною та сином відпочиває в Туреччині: фото з відпустки
Джерело:інстаграм Катерини Реп'яхової
Український артист Віктор Павлік та його молода дружина Катерина Реп'яхова полетіли в Туреччину. Це перша поїздка подружжя за кордон з сином Михайлом.
Катерина Реп'яхова активно розвиває особистий блог в інстаграмі, де показує все, що відбувається в житті.
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Реп'яхова і Павлік в Туреччині
Зіркова дружина розповіла про поїздку в інстаграм-сторіз. Вона сфотографувалася з сином в літаку, а також оприлюднила фото сина з готелю. Сім'я обрала для відпочинку фешенебельний готель на популярному курорті в Белеку.
Маленький Михайлик щиро усміхався, лежачи на ліжку в білій футболці з зображенням автомобіля та стильних шортах. Батьки познайомлять його з морем.
Катерина Реп'яхова з сином в літаку / Скриншот інстаграм-сторіз Реп'яхової
Син Павліка та Реп'яхової в Туреччині / Скриншот інстаграм-сторіз Реп'яхової
А також Реп'яхова поширила знімок, на якому показала вигляд з номера готелю. Щоранку, прокидаючись, вона насолоджуватиметься безмежним морем.
"Трішки прийдемо до тями і я покажу на перший переліт", – написала Катерина.
Павлік і Реп'яхова в Туреччині / Скриншот інстаграм-сторіз Реп'яхової