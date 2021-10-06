Екатерина Репьяхова активно развивает личный блог в инстаграме, где показывает все, что происходит в жизни.

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Репьяхова и Павлик в Турции

Звездная жена рассказала о поездке в инстаграм-сториз. Она сфотографировалась с сыном в самолете, а также обнародовала фото сына из отеля. Семья выбрала для отдыха фешенебельный отель на популярном курорте в Белеке.

Маленький Миша искренне улыбался, лежа на кровати в белой футболке с изображением автомобиля и в стильных шортах. Родители познакомят его с морем.



Екатерина Репьяхова с сыном в самолете / Скриншот инстаграм-сториз Репьяховой



Сын Павлика и репейника в Турции / Скриншот инстаграм-сториз Репьяховой

А также Репьяхова распространила снимок, на котором показала вид из номера отеля. Каждое утро, просыпаясь, она будет наслаждаться безбрежным морем.

"Немного придем в себя, и я покажу на первый перелет", – написала Екатерина.



Павлик и Репьяхова в Турции / Скриншот инстаграм-сториз Репьяховой

Напомним, недавно впервые за границей с сыном побывали Даша Квиткова и Никита Добрынин. Они втроем провели выходные в атмосферном Париже.