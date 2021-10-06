Катерина Реп'яхова активно розвиває особистий блог в інстаграмі, де показує все, що відбувається в житті.

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Реп'яхова і Павлік в Туреччині

Зіркова дружина розповіла про поїздку в інстаграм-сторіз. Вона сфотографувалася з сином в літаку, а також оприлюднила фото сина з готелю. Сім'я обрала для відпочинку фешенебельний готель на популярному курорті в Белеку.

Маленький Михайлик щиро усміхався, лежачи на ліжку в білій футболці з зображенням автомобіля та стильних шортах. Батьки познайомлять його з морем.



Катерина Реп'яхова з сином в літаку / Скриншот інстаграм-сторіз Реп'яхової



Син Павліка та Реп'яхової в Туреччині / Скриншот інстаграм-сторіз Реп'яхової

А також Реп'яхова поширила знімок, на якому показала вигляд з номера готелю. Щоранку, прокидаючись, вона насолоджуватиметься безмежним морем.

"Трішки прийдемо до тями і я покажу на перший переліт", – написала Катерина.



Павлік і Реп'яхова в Туреччині / Скриншот інстаграм-сторіз Реп'яхової

Нагадаємо, нещодавно вперше за кордоном з сином побували Даша Квіткова та Нікіта Добринін. Вони втрьох провели вихідні в атмосферному Парижі.