Зіркова пара одружилася у 2008 році. Зараз вони виховують двох дітей. Їхню старшу доньку звати Єва, а молодшого сина — Данило.

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Віктор Бронюк привітав дружину з річницею

Чоловік подякував дружині за час проведений разом та дітей. Він зазначив, що дуже кохає Тетяну та хоче, аби вона була щаслива.

Кохана моя, люблю тебе так само сильно, відколи зустрів і відчув твоє серце. Дякую тобі за кожну нашу мить разом, за наших діток, за нашу родину. Щасливий з тобою завжди й понад усе хочу, щоб і ти була щаслива,

– написав співак.

Для перегляду фото гортайте направо:

Привітання від підписників

Під публікацією користувачі написали дуже багато привітань зірковому подружжю:

"Вікторе, щирі вітання вашій родині";

"Вітаю. Ви дуже гармонійна пара";

"Щирі вітання. Довгих та щасливих років разом під мирним небом України";

"Щастя вам і мирного неба";

"Бо ви цього варті".

Нагадаємо, днями шосту річницю весілля відсвяткував український хореограф Макс Чмерковський. Він написав дуже зворушливий допис, в якому подякував дружині за нескінченну любов.