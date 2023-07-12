Нагадаємо, що Каміллу коронували 6 травня разом з королем Чарльзом ІІІ у Вестмінстерському абатстві. Тоді в мережі жартували з "двійників" королеви, які дійсно виглядали схожими на неї.

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Сама Камілла часто зачаровує своїми образами. Помітно, що її улюблений колір – синій. Водночас її донька Лаура має дещо гірший смак щодо стилю. За її часто критикують, хоч вона і намагається іноді повторювати образи мами-королеви.

Що не так зі стилем доньки Камілли

45-річна дочка королеви Лаура Лопес не дуже публічна особистість. Проте час від час вона виходить на публіку чи важливі події. Як правило, коли супроводжує свою матір на різноманітних заходах.

Стилісти зазначають, що 45-річна Лаура Лопес часто носить сукні, майже ідентичні вбранням її 75-річної матері і теж любить "королівський синій" колір.



Королева Камілла з донькою Лаурою / Фото з соцмереж

Зокрема, експерт Лерой Докінз вважає, що донька Камілли бере приклад зі своєї матері. За його словами, стиль Лаури можна охарактеризувати як дуже британський для вищого класу, зокрема капелюхи з нахилом, легкі сукні та туфлі-човники, літні пальта поверх суконь-футлярів та крислаті капелюхи. Проте все це досить застаріле.



Донька Камілли повторє її образи / Фото з соцмереж

Інші експерти теж вважають, що Лаура могла б одягатися відповідно до свого віку. Зокрема, жінці варто брати приклад з принцеси Уельської Кейт Міддлтон, стиль якої кардинально відрізняється від усього, що носить дочка Камілли.

Але, з іншого боку, діти королеви Камілли не дуже публічні особи. Тож, можливо, стиль Лаури може вказувати на те, що вона хоче триматися подалі від уваги. Адже її мати тепер королева Англії.



Лаура Лопес / Фото з соцмереж

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що королева Камілла повторила образ, який одягала на весілля принца Гаррі та Меган Маркл. На кінські перегони вона одягнула блідо-рожеву сукню-пальто від Anna Valentine.