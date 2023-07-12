Звездная пара поженилась в 2008 году. Сейчас они воспитывают двоих детей. Их старшую дочь зовут Ева, а младшего сына – Даниил.
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Виктор Бронюк поздравил жену с 15 годовщиной
Муж поблагодарил жену за время проведенное вместе и детей. Он отметил, что очень любит Татьяну и хочет, чтобы она была счастлива.
Любимая моя, люблю тебя так же сильно, как встретил и почувствовал твое сердце. Благодарю тебя за каждый наш миг вместе, за наших детей, за нашу семью. Счастлив с тобой всегда и больше всего хочу, чтобы и ты была счастлива,
– написал певец.
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Поздравления от подписчиков
Под публикацией пользователи написали очень много поздравлений звездным супругам:
- "Виктор, искренние поздравления вашей семье";
- "Поздравляю. Вы очень гармоничная пара";
- "Искренние поздравления. Долгих и счастливых лет вместе под мирным небом Украины";
- "Счастье вам и мирного неба";
- "Ибо вы этого достойны".