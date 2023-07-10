Танцівник, який не так давно вдруге став батьком, опублікував архівні фото зі свого весілля. До того ж він написав дуже зворушливий допис.
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Подружжя Чмерковських вже понад 10 років разом
Макс зізнався дружині в коханні й подякував за час, проведений разом, за дітей та за нескінченну любов.
Це найкраще рішення, яке я коли-небудь приймав, і я б одружувався з тобою кожен день у своєму житті. Сьогодні я люблю тебе набагато більше, ніж у день нашого весілля, і навіть не можу зрозуміти, як це можливо, тому що я чітко пам'ятаю, як вибухнув любов'ю, коли ти підійшла до мене,
– зазначив чоловік.
Своєю чергою Пета Маргатройд також присвятила пост чоловіку.
"З річницею, моє кохання. 6 років у шлюбі, 10 років разом. Ти, без сумніву, мій найкращий друг на планеті Земля, моя любов до тебе безмежна", — написала танцівниця.
Зіркові весілля: останнє
- Олександра Заріцька та Павло Тараненко, які заручилися у травні цього року, зізналися, що святкуватимуть весілля після перемоги.
- Лідер культового гурту The Rolling Stones Мік Джаггер заручився з балериною Мелані Хемрік. Вони перебувають у стосунках з 2014 року і вже планують весілля.
- Співак Володимир Дантес відверто відповів, що із задоволенням завітав би на весілля до своєї колишньої дружини Наді Дорофєєвої з її новим хлопцем Мішою Кацуріним. Телеведучий пояснив свій вибір тим, що як тільки ти починаєш жити своїм новим життям, любити інших людей, дивитись на світ ширше, то з легкістю за 16 місяців можеш "вимкнути" почуття до людини, з якою був у тривалих стосунках.