У 4 випуску 11 сезону "Холостяка" шоу покинули одразу дві учасниці – вебдизайнерка Аня та організаторка модних заходів Віка. Остання з них прокоментувала свій виліт з проєкту та запевнила, що вони з Михайлом Заливакою не порозумілися, бо говорять різними мовами.

Після індивідуального побачення в 3 випуску "Холостяка" головний герой запросив Віку на спілкування. Учасниця поділилася, що як на балу, так і в реальному житті носить маски, адже відкривається лише тим, кому довіряє. Така позиція дівчини збентежила Михайла, тому він попрощався з нею на церемонії троянд, пояснивши, що так і не зміг побачити її справжнє обличчя.

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Віка прокоментувала виліт з "Холостяка"

Дівчина назвала Михайла Заливаку Малюком Біллі – відомим американським злочинцем і вбивцею – та наголосила, що йому так і не вдалося осягнути її глибоку життєву філософію. Вікторія запевнила, що "маски", про які вона говорила, не мають нічого спільного з лицемірством, а лиш захищають від жорстокості та байдужості інших.

"Малюкові Біллі" було не під силу зрозуміти і прийняти мою життєву філософію і правду. Правду про те, що "маски" – це те, за допомогою чого ми виживаємо в цьому прекрасному, але іноді такому жорстокому світі, захищаючи свої ніжні вразливі душі від чужих плювків в них", – написала Віка.

Учасниця спілкувалася з Михайлом не сам на сам, а в присутності іншої дівчини – дизайнерки інтер'єрів Тетяни, яка залишилася в проєкті попри те, що вела розмову неохоче. Так, Віка зробила висновок, що Таня ближче "Холостяку", ніж вона.

Ми просто говоримо з Мішею різними мовами і, виявилося, що "мова" Тані йому зрозуміліша,

– поділилася ексучасниця "Холостяка".

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Наостанок Вікторія порадила ніколи не вірити словам інших людей про когось та робити висновки про інших лише за своїми враженнями.

Реакція мережі на виліт Віки з "Холостяка"

У коментарях десятки глядачів "Холостяка" підтримали Вікторію. Вони поділяють позицію дівчини про те, що за масками люди ховають не себе справжніх, а вразливі душі.