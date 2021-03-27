Ми з Мішею говоримо різними мовами, – Віка з "Холостяка" прокоментувала свій виліт з шоу
У 4 випуску 11 сезону "Холостяка" шоу покинули одразу дві учасниці – вебдизайнерка Аня та організаторка модних заходів Віка. Остання з них прокоментувала свій виліт з проєкту та запевнила, що вони з Михайлом Заливакою не порозумілися, бо говорять різними мовами.
Джерело:інстаграм Віки з "Холостяка"
Після індивідуального побачення в 3 випуску "Холостяка" головний герой запросив Віку на спілкування. Учасниця поділилася, що як на балу, так і в реальному житті носить маски, адже відкривається лише тим, кому довіряє. Така позиція дівчини збентежила Михайла, тому він попрощався з нею на церемонії троянд, пояснивши, що так і не зміг побачити її справжнє обличчя.
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Віка прокоментувала виліт з "Холостяка"
Дівчина назвала Михайла Заливаку Малюком Біллі – відомим американським злочинцем і вбивцею – та наголосила, що йому так і не вдалося осягнути її глибоку життєву філософію. Вікторія запевнила, що "маски", про які вона говорила, не мають нічого спільного з лицемірством, а лиш захищають від жорстокості та байдужості інших.
"Малюкові Біллі" було не під силу зрозуміти і прийняти мою життєву філософію і правду. Правду про те, що "маски" – це те, за допомогою чого ми виживаємо в цьому прекрасному, але іноді такому жорстокому світі, захищаючи свої ніжні вразливі душі від чужих плювків в них", – написала Віка.
Учасниця спілкувалася з Михайлом не сам на сам, а в присутності іншої дівчини – дизайнерки інтер'єрів Тетяни, яка залишилася в проєкті попри те, що вела розмову неохоче. Так, Віка зробила висновок, що Таня ближче "Холостяку", ніж вона.
Ми просто говоримо з Мішею різними мовами і, виявилося, що "мова" Тані йому зрозуміліша,
– поділилася ексучасниця "Холостяка".
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Наостанок Вікторія порадила ніколи не вірити словам інших людей про когось та робити висновки про інших лише за своїми враженнями.
Реакція мережі на виліт Віки з "Холостяка"
У коментарях десятки глядачів "Холостяка" підтримали Вікторію. Вони поділяють позицію дівчини про те, що за масками люди ховають не себе справжніх, а вразливі душі.
- Дуже правильно і чесно сказала. Шкода, що "Холостяк" не зміг зрозуміти. Дуже класна і гідна прекрасних стосунків;
- Я ж казала, що це "Холостяк" тобі не підходить. Як не розуміти і не бачити очевидних речей?
- Тендітну душу захищає маска, до того ж кожен носить її;
- Я абсолютно згодна з вашими словами на цю тему, шкода, що він цього не зрозумів. Ви прекрасна, щастя;
- У вас філософський підхід до життя, не всім він зрозумілий. Бажаю щастя.
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