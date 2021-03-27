Мы с Мишей говорим на разных языках, – Вика из "Холостяка" прокомментировала свой вылет из шоу
В 4 выпуске 11 сезона "Холостяка" шоу покинули сразу две участницы –вебдизайнер Аня и организатор модных мероприятий Вика. Последняя из них прокомментировала свой вылет из проекта и заверила, что они с Михаилом Заливакой не поладили, потому что говорят на разных языках.
Источник:инстаграм Вики из "Холостяка"
После индивидуального свидания в 3 выпуске "Холостяка" главный герой пригласил Вику на общение. Участница поделилась, что как на балу, так и в реальной жизни носит маски, ведь открывается только тем, кому доверяет. Такая позиция девушки смутила Михаила, поэтому он попрощался с ней на церемонии роз, объяснив, что так и не смог увидеть ее истинное лицо.
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Вика прокомментировала вылет из "Холостяка"
Девушка назвала Михаила Заливаку Малышом Билли – известным американским преступником и убийцей – и отметила, что ему так и не удалось постичь ее глубокую жизненную философию. Виктория заверила, что "маски", о которых она говорила, не имеют ничего общего с лицемерием, а лишь защищают от жестокости и равнодушия других.
"Малышу Билли" было не под силу понять и принять мою жизненную философию и правду. Правду о том, что "маски" – это то, с помощью чего мы выживаем в этом прекрасном, но иногда таком жестоком мире, защищая свои нежные уязвимые души от чужих плевков в них ", – написала Вика.
Участница общалась с Михаилом не один на один, а в присутствии другой девушки – дизайнера интерьеров Татьяны, которая осталась в проекте несмотря на то, что вела разговор неохотно. Так, Вика сделала вывод, что Таня ближе "Холостяку", чем она.
Мы просто говорим с Мишей на разных языках и, оказалось, что "язык" Тани ему понятен,
– поделилась экс-участница "Холостяка".
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Напоследок Виктория посоветовала никогда не верить словам других людей о ком-то и делать выводы о других только по своим впечатлениям.
Реакция сети на вылет Вики из "Холостяка"
В комментариях десятки зрителей "Холостяка" поддержали Викторию. Они разделяют позицию девушки о том, что за масками люди прячут не себя настоящих, а уязвимые души.
- Очень правильно и честно сказала. Жаль, что "Холостяк" не смог понять. Очень классная и достойная прекрасных отношений;
- Я же говорила, что это "Холостяк" тебе не подходит. Как понимать и не видеть очевидных вещей?
- Хрупкую душу защищает маска, причем каждый носит ее,
- Я абсолютно согласна с вашими словами на эту тему, жаль, что он этого не понял. Вы прекрасная, счастья;
- У вас философский подход к жизни, не всем он понятен. Желаю счастья.
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