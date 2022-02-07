Катя та Юрій є однією з найпопулярніших сімейних пар в українському шоу-бізнесі. Закохані виховують двох синів, багато часу приділяють роботі, однак не забувають про себе й часто вирушають у мандрівки лише вдвох.
До теми Катя Осадча та Юрій Горбунов святкують 5 річницю весілля: як зірки вітають одне одного
Французькі канікули Осадчої та Горбунова
5 річницю шлюбу закохані відсвяткували 3 лютого. Вони вирішили відсвяткувати особливу дату лише вдвох й втекли за кордон. Для романтичного вікенду Осадча та Горбунов обрали Париж.
Погода була дощовою та прохолодною, але не завадила подружжю сповна насолодитися цими вихідними. Катя опублікувала в інстаграмі атмосферне відео, в якому показала найяскравіші моменти цієї мандрівки:
- прогулянки нічним Парижем;
- розкішний готельний номер;
- панорами французького міста;
- усмішки та неповторні миті з коханим;
- посиденьки в закладах міста.
Наша святкова втеча в Париж. 5 років шлюбу пам'ятатимемо такими,
– написала Осадча під відео.
Катя Осадча та Юрій Горбунов у Парижі: дивіться відео онлайн
Попередні подорожі Каті Осадчої та Юрія Горбунова
- Після святкування Нового року Катя та Юрій полетіли грітися на сонечку. Для зимової відпустки вони обрали теплий Таїланд.
- Перед Новим роком знаменитості декілька днів провели в засніженому Яремче.
- Наприкінці 2021 року Осадча та Горбунов гайнули до Італії. Звідти вони ділилися яскравими кадрами з різних міст.