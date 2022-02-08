В браке Катя и Юрий сохраняют нежность, страсть, романтику. Они счастливы воспитывать двух сыновей, однако иногда отправляются в путешествия только вдвоем.

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Осадчая и Горбунов в Париже

Во Франции Катя и Юрий наслаждаются долгожданным отдыхом. Они отправились туда сами, поэтому все время проводят вместе. Супруги остановились в роскошном отеле с невероятно красивым видом на Париж. Одну из фотографий, которыми поделился ведущий в инстаграме, они сделали именно там. Катя и Юрий позировали в гостиничном номере в family look – оба надели белые футболки и черные брюки. Осадчая собрала волосы в высокий хвост, оставив лишь несколько спадавших на лицо прядей. Макияж не наносила. Вместе с любимым она попробовала белое вино. Они с нежностью и любовью смотрели друг на друга и улыбались мило.

Тот случай, когда могли бы не выходить из номера, но выставки сами себя не посмотрят,

– подписал снимок Горбунов.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов / Фото с инстаграмы ведущего

Также супруги поделились фотографией, которую сделали во время прогулки по Парижу. Катя выбрала для нее темно-синие широкие джинсы, бежевую куртку и белые кроссовки. Волосы собрала в хвост и завершила аутфит солнцезащитными очками. А Юрий гулял в черных брюках, синей кофте, белой куртке и кроссовках. Он также любит дополнять образы в отпусках очками.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов / Фото с инстаграма ведущего

Напомним, перед поездкой в Париж Катя побывала в командировке во Львове. Тогда она прогулялась по улочкам древнего города в стильном синем пальто.