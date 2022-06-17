Вигравали не заради кубку, а миру: реакція директора Kalush Orchestra на перенесення Євробачення

Оргкомітет Євробачення 17 червня оголосив, що пісенний конкурс Євробачення-2023 найбільш імовірно пройде у Великій Британії. Директор гурту Kalush Orchestra, які привезли перемогу в Україну, не згідний з рішенням.

У керівництві кажуть, що якби всі 40 країн-учасниць допомогли зберегти мир в Україні та перемогти у війні, то конкурс переносити не довелось би.

Важливо Євробачення-2023 замість України проведе Велика Британія

Моя позиція – проводити Євробачення в Україні! Ми вигравали не заради кубка, а заради миру для проведення. Краще, аби 40 країн-учасниць допомогли встановити мир в Україні, а не шукали легких шляхів перенести конкурс,

– переконаний директор гурту Микола Кучерявий у коментарі 24 каналу.



Гурт Kalush Orchestra та менеджмент на Євробаченні-2022 / Фото офіційного сайту конкурсу

Такої ж думки міністр Олександр Ткаченко, голова НСТУ Микола Чернотицький та кілька переможців Євробачення – Олег Псюк (лідер Kalush Orchestra) та Руслана Лижичко.



Реакція України на перенесення Євробачення / Фото пресслужби

Євробачення-2023 у Великій Британії: головне

Новина про те, що конкурс може пройти у Великій Британії, з'явилась 17 червня 2022 року. Організатори вже звернулись до BBC, додавши, що таке рішення зумовлене тим, що під час повномасштабної війни європейцям не зможуть гарантувати необхідний рівень безпеки та проведення конкурсу у тих масштабах, які зазвичай прийняті.

Тому організатори Євробачення відмовились від традиції проводити конкурс у країні, що перемогла. Право можуть передати країні, яка отримала друге місце на конкурсі у 2022 році і була однією з фавориток – Великій Британії, яку представляв Сем Райдер з піснею Space Man.

Сем Райдер – Space Man: відео онлайн