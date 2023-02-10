Не має позиції, – "Міс Україна Всесвіт" зізналась, чи росіянка відповіла на запитання про війну

"Міс Україна Всесвіт" Вікторія Апанасенко зізналась, що запитала представницю Росії, що вона думає про війну. Дізнавайтесь нижче, що відповіла Анна Ліннікова.

Представниця України на конкурсі "Міс Всесвіт" була змушена зіткнутися з "Міс Росією". Дівчина спершу казала, що не спілкувалась з Анною Лінніковою, але виявилось, що вона поставила одне запитання росіянці.

Дивіться також Грошей нема, я ризикнула, – Вікторія Апанасенко з "Міс Всесвіт" зізналася, що змінила в собі

Вікторія Апанасенко про "Міс Росію"

"Міс Україна Всесвіт" розповіла, що не планувала вести розмови з представницею Росії, і навіть не знала, що вона вже живе в готелі з усіма дівчатами.

"Організатори робили все можливе, щоб конфлікту не було. Конфлікт почався з того моменту, коли "Міс Росія" приїхала і перше, що запропонувала, – зробити дружнє фото. Для мене це був шок, я не планувала з нею спілкуватися", – зізналась Вікторія.

Це було під час сніданку в готелі. Вона просто підійшла, це не був злий посил, і сказала: "Чи можемо ми зробити дружнє фото? Було б чудово, якби ми разом були за мир". Я запитала в неї, чи підтримує вона війну, а вона нічого не відповіла. Вона сказала: "Оргкомітет сказав мені, що було б добре".

Вікторія Апанасенко зауважила, що зовсім не знає Анни й не може висловлюватись про її особистість. Але для неї важливо те, що росіянка не сказала ні слова про війну: "якщо вона не виявляє позиції, для мене людини не існує".

Інтерв'ю з Вікторією Апанасенко: дивіться відео онлайн

Як "Міс Україна Всесвіт" відійшла від росіянки

, що раніше Вікторія Апанасенко зізнавалась, що сподівалась почути вибачення від Анни Ліннікової. Вона вважала, що росіянка підійде до неї та віч-на-віч визнає те, що не підтримає війну. Але цього не сталося. "Міс Росія" жодним словом не згадувала про тероризм, що чинить її країна.

Під час міжнародного конкурсу краси відбувся й інший конфліктний випадок, коли Вікторія Апанасенко відійшла від росіянки на одній з фотосесій. Вона розповідала про це раніше: як виявилось, саме Ліннікова підійшла до неї та запитала, чи можна стати поруч.

Тоді представниця України вирішила дистанціюватися та помінялась місцями з "Міс Колумбією". Цей момент потрапив на відео, яким росЗМІ часто спекулювали – нібито Вікторія смикала когось за руку, а після цього з нею відмовлялись спілкуватися, але все це не так.

"Зі мною всі спілкувалися, усі дівчата були неймовірні. Ігнору чи негативу ні від кого не було. І спроб організувати комунікацію між мною і росіянкою не було, і від оргкомітету теж. Вони все прекрасно розуміли".