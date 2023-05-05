"Дякую всім сцикунам": відомого співака не випустили з України на концерт до Євробачення

У неділю, 7 травня, в Манчестері запланований благодійний концерт у рамках Євробачення-2023. Там мали б виступити MELOVIN, Alyosha та KHAYAT, але Мінкульт відмовив йому у виїзді з України.

На Ukrainian Eurovision Party, де збиратимуть гроші на підтримку ЗСУ, KHAYAT (справжнє ім'я – Андрій Хайат) не поїде. Він має зворотній квиток з Великої Британії та не раз виїжджав за кордон з благодійною місією, але цього разу з України його не випустили.

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KHAYAT не випустили з України на концерт до Євробачення

Завтра ми мали летіти на концерт до Манчестера. Квитки туди-назад на руках, валіза складена. Але ніц не відбудеться, бо в дозволі на виїзд відмовили,

– поскаржився KHAYAT.

Фіналіст 9 сезону шоу "Голос країни" звернувся до колег-артистів, які виїхали за кордон з нібито благодійною метою, але не повернулися, і назвав їх "сцикунами". На думку співака, за такі дії повинна бути кримінальна відповідальність.

"Дякую" всім, хто поїхав за кордон від Мінкульту і не повернувся. Через таких сцикунів як ви, навіть маючи неодноразовий позитивний досвід виїзду, поїхати у відрядження тепер практично неможливо. Сподіваюсь, що ви всі понесете кримінальну відповідальність", – емоційно звернувся KHAYAT.

Фото з інстаграм-сторіс KHAYAT

Нагадаємо, у Мінкульті почали відмовляти артистам у "листах сприяння" на виїзд за кордон, коли спалахнули скандали зі стендап-коміком Щегелем і режисером Голубковим.

Андрій Щегель втік з України, прикрившись гастролями в Туреччині, а потім дав скандальне інтерв'ю, заявивши, що "це вибір хлопців – гинути". Бо в нього самого три повістки, але він "реалізує своє право на ох*єнне життя" та живе у "комфортній психологічній обстановці".

втік з України, прикрившись гастролями в Туреччині, а потім дав скандальне інтерв'ю, заявивши, що "це вибір хлопців – гинути". Бо в нього самого три повістки, але він "реалізує своє право на ох*єнне життя" та живе у "комфортній психологічній обстановці". Після цього з'ясувалося, що іменитий кліпмейкер Тарас Голубков збрехав, що їде в Європу знімати документальний фільм The War Diary. Насправді він рвонув у Москву робити кліпи для росіянки Клави Коки, яка виступала в Донецьку, незаконно відвідувала окупований Крим і навіть отримувала ордени від так званої "ДНР".