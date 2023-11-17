Від розчарування до захвату: у мережі бурхливо реагують на десятку фіналістів Нацвідбору-2024
Джерело:Суспільне Євробачення
Нарешті стало відомо, хто з українських артистів побореться за право представити країну на Євробаченні. У мережі реагують на список фіналістів: хтось задоволений, а хтось розчарований.
У списку фіналістів Національного відбору як вже знайомі обличчя, так і молоді українські артисти. Є ті, хто вже намагався потрапити на сцену Євробачення – наприклад, Jerry Heil, яка цього року спробує свої сили в дуеті з Alyona Alyona. Є співак, що вже виступав на музичному конкурсі – це MELOVIN.
До слова Оголошено слоган Євробачення-2024: його збережуть на всі наступні роки
Як українці реагують на фіналістів Нацвідбору
У коментарях під дописом вже розгорається дискусія з приводу фіналістів. Багатьом сподобався цьогорічний список учасників, але вони чекають на оприлюднення конкурсних пісень:
- "Круті усі. Цікаво послухати треки";
- "Які чудові новини";
- "Ці євробаченські очікування. Коли там вже пісні?".
Деякі користувачі висловлюють розчарування таким підбором музикантів.
- "Щось мені підказує, що декого знову чисто для різноманіття привели у фінал, без явного шансу на Євробачення";
- "Суцільне розчарування";
- "З кожним роком все більше нудить від відбору... Чому не можна бути не упередженими?... ENKO купили цей відбір?".
Тим часом шанувальники вболівають за своїх улюблених артистів. Чимало коментарів на підтримку MELOVIN, YAKTAK та інших:
- "MELOVIN в десятці! Дуже чекаю саме на його пісню і виступ";
- "MELOVIN. Назва пісні вже говорить про щось велике та надихаюче";
- "Я буду вболівати за MELOVIN. Але бажаю перемоги найсильнішій пісні. Вже дуже хочу їх почути!";
- "YAKTAK, віримо у твою перемогу, ти найкращий";
- "Достойний фіналу тільки YAKTAK, його пісні це фантастика. Він найкращий".
Як реагують на фіналістів / Скриншот з інстаграму
Хто пройшов у фінал Нацвідбору-2024: відео