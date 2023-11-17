Від розчарування до захвату: у мережі бурхливо реагують на десятку фіналістів Нацвідбору-2024

17 листопада 2023, 11:53
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Джерело:

Суспільне Євробачення

Нарешті стало відомо, хто з українських артистів побореться за право представити країну на Євробаченні. У мережі реагують на список фіналістів: хтось задоволений, а хтось розчарований.

У списку фіналістів Національного відбору як вже знайомі обличчя, так і молоді українські артисти. Є ті, хто вже намагався потрапити на сцену Євробачення – наприклад, Jerry Heil, яка цього року спробує свої сили в дуеті з Alyona Alyona. Є співак, що вже виступав на музичному конкурсі – це MELOVIN.

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Як українці реагують на фіналістів Нацвідбору

У коментарях під дописом вже розгорається дискусія з приводу фіналістів. Багатьом сподобався цьогорічний список учасників, але вони чекають на оприлюднення конкурсних пісень:

  • "Круті усі. Цікаво послухати треки";
  • "Які чудові новини";
  • "Ці євробаченські очікування. Коли там вже пісні?".

Деякі користувачі висловлюють розчарування таким підбором музикантів.

  • "Щось мені підказує, що декого знову чисто для різноманіття привели у фінал, без явного шансу на Євробачення";
  • "Суцільне розчарування";
  • "З кожним роком все більше нудить від відбору... Чому не можна бути не упередженими?... ENKO купили цей відбір?".

Зауважимо, українські єврофани також матимуть право вибору. Незабаром з'явиться голосування за учасників з лонглиста, які не потрапили до десятки. Серед них глядачі зможуть обрати ще одного фіналіста на свій розсуд – таким чином учасників Нацвідбору буде 11.

Тим часом шанувальники вболівають за своїх улюблених артистів. Чимало коментарів на підтримку MELOVIN, YAKTAK та інших:

  • "MELOVIN в десятці! Дуже чекаю саме на його пісню і виступ";
  • "MELOVIN. Назва пісні вже говорить про щось велике та надихаюче";
  • "Я буду вболівати за MELOVIN. Але бажаю перемоги найсильнішій пісні. Вже дуже хочу їх почути!";
  • "YAKTAK, віримо у твою перемогу, ти найкращий";
  • "Достойний фіналу тільки YAKTAK, його пісні це фантастика. Він найкращий".

Як реагують на фіналістів / Скриншот з інстаграму

 

 

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Автор: Марія Касій