У списку фіналістів Національного відбору як вже знайомі обличчя, так і молоді українські артисти. Є ті, хто вже намагався потрапити на сцену Євробачення – наприклад, Jerry Heil, яка цього року спробує свої сили в дуеті з Alyona Alyona. Є співак, що вже виступав на музичному конкурсі – це MELOVIN.

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Як українці реагують на фіналістів Нацвідбору

У коментарях під дописом вже розгорається дискусія з приводу фіналістів. Багатьом сподобався цьогорічний список учасників, але вони чекають на оприлюднення конкурсних пісень:

"Круті усі. Цікаво послухати треки";

"Які чудові новини";

"Ці євробаченські очікування. Коли там вже пісні?".

Деякі користувачі висловлюють розчарування таким підбором музикантів.

"Щось мені підказує, що декого знову чисто для різноманіття привели у фінал, без явного шансу на Євробачення";

"Суцільне розчарування";

"З кожним роком все більше нудить від відбору... Чому не можна бути не упередженими?... ENKO купили цей відбір?".

Зауважимо, українські єврофани також матимуть право вибору. Незабаром з'явиться голосування за учасників з лонглиста, які не потрапили до десятки. Серед них глядачі зможуть обрати ще одного фіналіста на свій розсуд – таким чином учасників Нацвідбору буде 11.

Тим часом шанувальники вболівають за своїх улюблених артистів. Чимало коментарів на підтримку MELOVIN, YAKTAK та інших:

"MELOVIN в десятці! Дуже чекаю саме на його пісню і виступ";

"MELOVIN. Назва пісні вже говорить про щось велике та надихаюче";

"Я буду вболівати за MELOVIN. Але бажаю перемоги найсильнішій пісні. Вже дуже хочу їх почути!";

"YAKTAK, віримо у твою перемогу, ти найкращий";

"Достойний фіналу тільки YAKTAK, його пісні це фантастика. Він найкращий".

Як реагують на фіналістів / Скриншот з інстаграму

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