В списка финалистов Национального отбора как уже знакомые лица, так и молодые украинские артисты. Есть те, кто уже пытался попасть на сцену Евровидения – например Jerry Heil, которая в этом году попробует свои силы в дуэте с Alyona Alyona. Есть певец, уже выступавший на музыкальном конкурсе – это MELOVIN.
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Как украинцы реагируют на финалистов Нацотбора
В комментариях под сообщением уже разгорается дискуссия по поводу финалистов. Многим понравился список участников, но они ждут обнародования конкурсных песен:
- "Крутые все. Интересно послушать треки";
- "Какие замечательные новости";
- "Эти евровиденские ожидания. Когда там уже песни?"
Некоторые пользователи выражают разочарование таким подбором музыкантов.
- "Что-то мне подсказывает, что кое-кого снова чисто для разнообразия привели в финал, без явного шанса на Евровидение";
- "Сплошное разочарование";
- "С каждым годом все больше тошнит от отбора... Почему нельзя быть не пристрастными?... ENKO купили этот отбор?".
Тем временем поклонники болеют своими любимыми артистами. Многие комментарии в поддержку MELOVIN, YAKTAK и других:
- "MELOVIN в десятке! Очень жду именно его песню и выступление";
- "MELOVIN. Название песни уже говорит о чем-то великом и вдохновляющем";
- "Я буду болеть за MELOVIN. Но желаю победы сильнейшей песни. Уж очень хочу их услышать!";
- "YAKTAK, верим в твою победу, ты самый лучший";
- "Достоин финала только YAKTAK, его песни это фантастика. Он самый лучший".
Как реагируют на финалистов / Скриншот из инстаграма
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