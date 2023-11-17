Організатори найвідомішого пісенного конкурсу вирішили зберегти спадщину Ліверпуля. Так, слоганом Євробачення залишається фраза – "United By Music" ("Об'єднані музикою").
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Названо слоган Євробачення-2024
BBC створила слоган "United By Music" для Євробачення-2023, щоб продемонструвати партнерство між Великою Британією та Україною, Ліверпулем та Києвом. Ця фраза відображає силу музики об'єднувати людей з різних куточків світу.
Слоган мав шалений успіх та розголос, а тому організатори Євробачення вирішили використовувати його для майбутнього конкурсу у Швеції, що відбудеться в місті Мальме.
Європейська мовна спілка ухвалила важливе рішення – зберегти слоган для всіх наступних років та конкурсів. Ця фраза стане частиною цінностей та стратегії Євробачення. Адже "United By Music" – це не просто про єднання, але й про різноманітність, інклюзивність, художнє самовираження.
Представлено слоган Євробачення: дивіться відео онлайн
Історія слоганів на Євробаченні
- Зауважимо, з 2002 кожен наступний рік для події обирали інший конкурс. Виняток був лише у 2009 році, коли Євробачення не супроводжувало жодне гасло. Тоді кожна країна представляла свій слоган.
- Слогани конкурсу зазвичай несли заклик до відчуття і творення музики. Як-от: "Feel the Rhythm!", "Light Your Fire!", "All Aboard!".