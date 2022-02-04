Старша донька Олі Полякової пішла її шляхом й обрала сцену. У дівчинки навіть є свій рок-гурт "Шви". Тепер Маша хоче спробувати свої сили на "Голосі країни", але співачка радить дівчинці зробити це через кілька сезонів.

До теми Святослава Вакарчука довели до сліз на "Голосі країни": чому заплакав зірковий тренер

Чому Оля Полякова забороняє доньці йти на "Голос країни"

Зіркова тренерка "Голосу" порівняла здібності Маші з вокальними даними Марії Сур, яка прийшла на "спілі прослуховування" у 2 випуску. 17-річна дівчинка з Запоріжжя виконала пісню Survivor і розвернула своїм потужним голосом трьох суддів.

На думку Полякової, учасниці, яка обрала команду DOROFEEVA, від народження даний унікальний великий голос. Тоді як її Маші треба багато займатися, щоб співати так.

Моя дочка дуже хоче прийти на "Голос". Але, скажу тобі відверто, вона не готова… Марусьці треба ще потренуватися, щоб бути на тому рівні, на якому приходять люди в "Голос",

– зізналась Оля Полякова.

Проте співачка додала, що в її старшої доньки великий потенціал. У Маші нібито сильніший голос, ніж був у неї самої на початку кар'єри. Полякова зізналась, що за роки занять вокалом вона натренувала його як м'яз.

Оля Полякова зі старшою донькою Машею / Фото з інстаграму співачки

Додамо, що на відміну від Олі Полякової Костянтин Меладзе відправив свою 17-річну доньку Лію на "Голос країни-12". Він навіть порадив їй бути собою, а та багато займалась і працювала, щоб показати себе у цьому сезоні.