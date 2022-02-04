Старшая дочь Оли Поляковой пошла по ее пути и выбрала сцену. У девочки даже есть своя рок-группа "Швы". Теперь Маша хочет попробовать свои силы на "Голосе страны". Но певица советует девочке сделать это через несколько сезонов.

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Почему Оля Полякова запрещает дочери идти на"Голос страны"

Звездный тренер "Голоса" сравнила способности Маши с вокальными данными Марии Сур, которая пришла на "спелые прослушивания" во 2 выпуске. 17-летняя девочка из Запорожья исполнила песню Survivor и развернула своим мощным голосом трех судей.

По мнению Поляковой, участнице, выбравшей команду DOROFEEVA, от рождения дан уникальный большой голос. Тогда как ее Маше надо много заниматься, чтобы петь так.

Моя дочь очень хочет прийти на "Голос". Но, скажу тебе откровенно, она не готова... Маруське надо еще потренироваться, чтобы быть на том уровне, на котором приходят люди в "Голос",

– призналась Оля Полякова.

Однако певица добавила, что у ее старшей дочери большой потенциал. У Маши будто бы более сильный голос, чем был у нее самой в начале карьеры. Полякова призналась, что за годы занятий вокалом она натренировала его как мышцу.

Оля Полякова со старшей дочкой Машей / Фото из инстаграма певицы

Добавим, что в отличие от Оли Поляковой Константин Меладзе отправил свою 17-летнюю дочь Лию на "Голос страны-12". Он даже посоветовал ей быть собой, а та много занималась и работала, чтобы показать себя в этом сезоне.