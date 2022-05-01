Вже завтра, 2 травня, Ед Ширан та гурт "Антитіла" презентують спільну пісню. Лідер колективу Тарас Тополя привідкрив завісу й розповів про роботу з британською знаменитістю.

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Тарас Тополя про спільну пісню з Едом Шираном

Музикант зізнався, що саме команда британського артиста була ініціатором спільної пісні.

"Пам'ятаєте, як ми записали відеопропозицію до нього взяти участь у благодійному концерті в Бірмінгемі? Зрештою, нам у цьому відмовили. Не сам Ед, а організатори цієї події, оскільки ми були у формі та тримали зброю у руках, а у них це не співпадало з концепцією заходу. І потім за декілька днів команда Еда звернулася до нас з пропозицією зробити цю спільну пісню. Написати лірику до другого куплету і другого приспіву", – поділився Тарас Тополя.

Нагадаємо, "Антитіла" мали виступити на телемарафоні у Великій Британії 29 березня, де збирали кошти на потреби українців. Там же виступив Ед Ширан, який погодився заспівати з Тарасом Тополею. Але організатори концерту відмовили у виступі "Антитілам", адже ті служили у складі київської територіальної оборони та тримали в руках зброю

Команда "Антитіл" не змогла не відмовитися від пропозиції. Однак вони хвилювались через те, що не зможуть реалізувати ідею.

Але ми знайшли варіанти, звичайно, ми не могли їх не знайти. До того, наші друзі, Дмитро Шмурак та команда відзняли прекрасний відеоряд до цієї пісні, поки ми були у Харкові. Нам потрібно було записати частинку синхронів, які ми записали просто тут у Харкові, в полі, між позиціями наших рот,

– зізнався Тополя.

Новий анонс пісні: дивіться відео