Уже завтра, 2 мая, Эд Ширан и группа "Антитела" представят совместную песню. Лидер коллектива Тарас Тополя приоткрыл занавес и рассказал о работе с британской знаменитостью.

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Тарас Тополя о совместной песне с Эдом Шираном

Музыкант признался, что команда британского артиста была инициатором совместной песни.

"Помните, как мы записали видеопредложение к нему принять участие в благотворительном концерте в Бирмингеме? В конце концов нам в этом отказали. Не сам Эд, а организаторы этого события, поскольку мы были в форме и держали оружие в руках, а у них это не совпадало с концепцией мероприятия. И затем через несколько дней команда Эда обратилась к нам с предложением сделать эту общую песню. Написать лирику во второй куплет и второй припев", – поделился Тарас Тополя.

Напомним, "Антитіла" должны были выступить на телемарафоне в Великобритании 29 марта, где собирали средства на нужды украинцев. Там же выступил Эд Ширан, согласившийся спеть с Тарасом Тополей. Но организаторы концерта отказали в выступлении "Антитілам", ведь служили в составе киевской территориальной обороны и держали в руках оружие.

Команда "Антител" не смогла не отказаться от предложения. Однако они волновались из-за того, что не смогут реализовать идею.

Но мы нашли варианты, конечно мы не могли их не найти. К тому же наши друзья, Дмитрий Шмурак и команда сняли прекрасный видеоряд к этой песне, пока мы были в Харькове. Нам нужно было записать частицу синхронов, которые мы записали прямо здесь в Харькове, в поле, между позициями наших рот,

– признался Тополя.

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