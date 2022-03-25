29 березня у Бірмінгемі, що в Англії, повинен відбутися благодійний концерт для України, його організатором виступив Ед Ширан. "Антитіла" почули про це і запропонували виконавцю провести телеміст Київ – Бірменгем, де б заспівали наживо з Києва.

До слова "Антитіла" звернулися до Еда Ширана: "Пропонуємо зробити телеміст Київ – Бірмінгем"

Чоловіки з гурту закликали позначати Еда Ширана у коментарях під своїм зверненням в інстаграмі, аби Ед швидше міг побачити їхню пропозицію.

Днем раніше Ширан записав інстаграм-сторіс, де подякував гурту за ініціативу та заявив, що готовий провести з музикантами телеміст наступного тижня.

Найперше, що я хочу сказати всім українцям: я люблю вас, я стою поруч з вами і я дуже гордий, що ми зіграємо телеміст з вами наступного тижня. Слідкуйте за новинами. Надсилаю багато любові,

– сказав Ед Ширан та позначив у дописі сторінку гурту "Антитіла".

Ед Ширан проведе телеміст з "Антитілами" у Києві: відео онлайн