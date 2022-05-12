Відео Kalush Orchestra б'є рекорди: виступ на Євробаченні подивились 2,6 мільйона разів

Український гурт Kalush Orchestra, як і торік гурт Go_A, підкорює конкурс Євробачення! Музиканти виступили у першому півфіналі 10 травня, і з того вечора їхнє відео стало найпопулярнішим з-поміж усіх конкурсантів.

Ще 11 травня, за кілька годин після першого півфіналу, ми повідомляли, що гурт Kalush Orchestra зібрав найбільше переглядів у ютубі на каналі Євробачення. Тоді їх переглянули пів мільйона разів. Зараз ця цифра зросла у понад 5 разів (!) – 2,6 мільйона переглядів, і вона невпинно росте.

Вражаюче! 13 учасників Євробачення заспівали Stefania Kalush Orchestra: промовисте відео

Майже за 2 доби трек "Stefania" сподобався неймовірно великій кількості європейської аудиторії, і не тільки. Також відео зібрало 125 тисяч вподобань та 17 тисяч коментарів! Там користувачі ютубу залишають слова підтримки та любові до Kalush Orchestra з усієї України, зокрема з окупованих територій, а також з Білорусі, Іспанії, Азербайджану, Албанії, Португалії та десятків інших країн. Дехто каже, що Україна завжди має музичні сюрпризи для конкурсу, до прикладу, особливо хвалять такі композиції, як Shady Lady, Dancing Lasha Tumbai, Sweet People, 1944 і Stefania.

Kalush Orchestra – Stefania: дивитись відео онлайн

"Страшно" подумати, що чекає на відеоролик з Kalush Orchestra після фіналу конкурсу, адже українці змогли потрапити у фінальне змагання та навіть мають всі шанси перемогти на Євробаченні-2022.

Аби підтримати хлопців з України, пропонуємо ще раз переглянути та вивчити текст пісні. Впевнені, український реп обов'язково прийдеться вам до душі!

Текст пісні Kalush Orchestra – Stefania

Стефанія мамо, мамо Стефанія

Розквітає поле, а вона сивіє

Заспівай мені, мамо, колискову

Хочу ще почути твоє рідне слово

Вона мене колисала, дала мені ритм

І, напевне, силу волі не забрати в мене, бо дала вона

Напевне, знала, може, більше і від Соломона

Ломаними дорогами прийду я завжди до тебе

Вона не розбудить, не будить, мене в сильні бурі

Забере в бабулі дві дулі, ніби вони кулі

Дуже добре знала мене, не була обманута

Як була дуже втомлена, гойдала мене в такт

Люлі, люлі, люлі, гой!

Стефанія мамо, мамо Стефанія

Розквітає поле, а вона сивіє

Заспівай мені, мамо, колискову

Хочу ще почути твоє рідне слово

Я не в пеленах, но ма, но ма, хватить

Як би я не виріс, на виріст за речі платить

Я не мала дитина, вона далі нерви тратить

Я гуляв, шляк би тебе трафив!

Ти все молода, о мамо, на піку

Якщо не ціню опіку на піку слави, мені в тупіку

Забивайте піку, цю піку, я би попік, спік, своєю любов'ю

Люлі, люлі, люлі, гой!

Стефанія мамо, мамо Стефанія

Розквітає поле, а вона сивіє

Заспівай мені, мамо, колискову

Хочу ще почути твоє рідне слово

Стефанія мамо, мамо Стефанія

Розквітає поле, а вона сивіє

Заспівай мені, мамо, колискову

Хочу ще почути твоє рідне слово