У першому півфіналі Євробаченння-2022 гурт Kalush Orchestra "розніс" головний пісенний майданчик і виборов місце у грандіозному фіналі. Разом з українцями в Італії залишаються ще 9 представників європейських країн.
Важливо Kalush Orchestra запалили сцену Євробачення-2022 у першому півфіналі: відео вражаючого виступу
Stefania вдруге прозвучить у Турині вже в суботу, 14 травня. Наразі невідомо, під яким номером виступить Kalush Orchestra, ці деталі оголосять безпосередньо перед фіналом шоу.
Євробачення-2022 перший півфінал: Kalush Orchestra – Stefania: дивіться відео онлайн
Цікаво, що вихід Kalush Orchestra у фінал Євробачення-2022 був передбачуваний. Річ у тому, що ще з березня букмекери прогнозують Україні перемогу. Ставки на наше перше місце підскочили до 49%. Слідом за реперами з Калуша йдуть італійці – Mahmood та BLANCO з піснею Brividi.
Kalush Orchestra пройшли у фінал Євробачення-2022 / 24 канал
Хто потрапив у фінал з першого півфіналу Євробачення-2022:
- Україна: Kalush Orchestra – Stefania
- Швейцарія: Маріус Бер – Boys Do Cry
- Вірменія: Роза Лінн – Snap
- Ісландія: Маріус Бер – Boys Do Cry
- Литва: Моніка Лю – Sentimentai
- Португалія: Маро – Saudade, saudade
- Норвегія: Subwoolfer – Give That Wolf a Banana
- Греція: Аманда Тенфьорд – Die Together
- Молдова: Zdob și Zdub та Frații Advahov – Trenulețul
- Нідерланди: S10 – De diepte
10 країн потрапили у фінал Євробачення-2022
Окрім 10 учасників першого півфіналу, у фінал Євробачення потраплять 5 країн-засновниць конкурсу, серед них й Італія, яка приймає гостей цьогоріч:
- Італія: Махмуд і Бланко – Brividi
- Франція: Алван і Ахез – Fulenn
- Іспанія: Шанель – SloMo
- Німеччина: Малік Гарріс – Rockstars
- Велика Британія: Сем Райдер – Space Man
Імена 10 інших фіналістів єврофани дізнаються 12 травня, після голосування у другому півфіналі Євробачення-2022.