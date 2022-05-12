Еще 11 мая, через несколько часов после первого полуфинала, мы сообщали, что группа Kalush Orchestra собрала больше всего просмотров в ютубе на канале Евровидения. Тогда их просмотрели полмиллиона раз. Сейчас эта цифра выросла более чем в 5 раз (!) – 2,6 миллиона просмотров, и она постоянно растет.
Впечатляюще! 13 участников Евровидения спели Stefania Kalush Orchestra: красноречивое видео
Почти через 2 дня трек "Stefania" понравился невероятно большому количеству европейской аудитории, и не только. Также видео собрало 125 тысяч вкусов и 17 тысяч комментариев! Там пользователи ютуба оставляют слова поддержки и любви к Kalush Orchestra со всей Украины, в частности, с оккупированных территорий, а также из Беларуси, Испании, Азербайджана, Албании, Португалии и десятков других стран. Кое-кто говорит, что у Украины всегда есть музыкальные сюрпризы для конкурса, к примеру, особенно хвалят такие композиции, как Shady Lady, Dancing Lasha Tumbai, Sweet People, 1944 и Stefania.
Kalush Orchestra – Stefania: смотреть видео онлайн
"Страшно" подумать, что ждет видеоролик с Kalush Orchestra после финала конкурса, ведь украинцы смогли попасть в финальное соревнование и даже имеют все шансы победить на Евровидении -2022.
Чтобы поддержать ребят из Украины, предлагаем еще раз посмотреть и изучить текст песни. Уверены, украинский рэп обязательно придется вам по душе!
Текст песни Kalush Orchestra – Stefania
Стефанія мамо, мамо Стефанія
Розквітає поле, а вона сивіє
Заспівай мені, мамо, колискову
Хочу ще почути твоє рідне слово
Вона мене колисала, дала мені ритм
І, напевне, силу волі не забрати в мене, бо дала вона
Напевне, знала, може, більше і від Соломона
Ломаними дорогами прийду я завжди до тебе
Вона не розбудить, не будить, мене в сильні бурі
Забере в бабулі дві дулі, ніби вони кулі
Дуже добре знала мене, не була обманута
Як була дуже втомлена, гойдала мене в такт
Люлі, люлі, люлі, гой!
Стефанія мамо, мамо Стефанія
Розквітає поле, а вона сивіє
Заспівай мені, мамо, колискову
Хочу ще почути твоє рідне слово
Я не в пеленах, но ма, но ма, хватить
Як би я не виріс, на виріст за речі платить
Я не мала дитина, вона далі нерви тратить
Я гуляв, шляк би тебе трафив!
Ти все молода, о мамо, на піку
Якщо не ціню опіку на піку слави, мені в тупіку
Забивайте піку, цю піку, я би попік, спік, своєю любов'ю
Люлі, люлі, люлі, гой!
Стефанія мамо, мамо Стефанія
Розквітає поле, а вона сивіє
Заспівай мені, мамо, колискову
Хочу ще почути твоє рідне слово
Стефанія мамо, мамо Стефанія
Розквітає поле, а вона сивіє
Заспівай мені, мамо, колискову
Хочу ще почути твоє рідне слово