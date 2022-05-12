Еще 11 мая, через несколько часов после первого полуфинала, мы сообщали, что группа Kalush Orchestra собрала больше всего просмотров в ютубе на канале Евровидения. Тогда их просмотрели полмиллиона раз. Сейчас эта цифра выросла более чем в 5 раз (!) – 2,6 миллиона просмотров, и она постоянно растет.

Впечатляюще! 13 участников Евровидения спели Stefania Kalush Orchestra: красноречивое видео

Почти через 2 дня трек "Stefania" понравился невероятно большому количеству европейской аудитории, и не только. Также видео собрало 125 тысяч вкусов и 17 тысяч комментариев! Там пользователи ютуба оставляют слова поддержки и любви к Kalush Orchestra со всей Украины, в частности, с оккупированных территорий, а также из Беларуси, Испании, Азербайджана, Албании, Португалии и десятков других стран. Кое-кто говорит, что у Украины всегда есть музыкальные сюрпризы для конкурса, к примеру, особенно хвалят такие композиции, как Shady Lady, Dancing Lasha Tumbai, Sweet People, 1944 и Stefania.

Kalush Orchestra – Stefania: смотреть видео онлайн

"Страшно" подумать, что ждет видеоролик с Kalush Orchestra после финала конкурса, ведь украинцы смогли попасть в финальное соревнование и даже имеют все шансы победить на Евровидении -2022.

Чтобы поддержать ребят из Украины, предлагаем еще раз посмотреть и изучить текст песни. Уверены, украинский рэп обязательно придется вам по душе!

Текст песни Kalush Orchestra – Stefania

Стефанія мамо, мамо Стефанія

Розквітає поле, а вона сивіє

Заспівай мені, мамо, колискову

Хочу ще почути твоє рідне слово

Вона мене колисала, дала мені ритм

І, напевне, силу волі не забрати в мене, бо дала вона

Напевне, знала, може, більше і від Соломона

Ломаними дорогами прийду я завжди до тебе

Вона не розбудить, не будить, мене в сильні бурі

Забере в бабулі дві дулі, ніби вони кулі

Дуже добре знала мене, не була обманута

Як була дуже втомлена, гойдала мене в такт

Люлі, люлі, люлі, гой!

Стефанія мамо, мамо Стефанія

Розквітає поле, а вона сивіє

Заспівай мені, мамо, колискову

Хочу ще почути твоє рідне слово

Я не в пеленах, но ма, но ма, хватить

Як би я не виріс, на виріст за речі платить

Я не мала дитина, вона далі нерви тратить

Я гуляв, шляк би тебе трафив!

Ти все молода, о мамо, на піку

Якщо не ціню опіку на піку слави, мені в тупіку

Забивайте піку, цю піку, я би попік, спік, своєю любов'ю

Люлі, люлі, люлі, гой!

Стефанія мамо, мамо Стефанія

Розквітає поле, а вона сивіє

Заспівай мені, мамо, колискову

Хочу ще почути твоє рідне слово

Стефанія мамо, мамо Стефанія

Розквітає поле, а вона сивіє

Заспівай мені, мамо, колискову

Хочу ще почути твоє рідне слово